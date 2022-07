Lyt til artiklen

Efter otte års pause vender Cameron Diaz nu tilbage.

Det sker i en Netflix-film, der endnu ikke er mange detaljer fremme om.

Comebacket er blevet afsløret af skuespillerkollegaen Jamie Foxx, der på Twitter kort og godt skriver: 'Cameron Diaz og jeg er tilbage.'

Samtidig kan man i et lydklip i tweet høre en telefonsamtale, hvor de to skuespillere taler om, at hun nu skal til at lave film igen.

Undervejs i samtalen skal Cameron Diaz så have 'hjælp' til at droppe pensionisttilværelsen af NFL-legenden Tom Brady, der tidligere i år meddelte, at han stoppede karrieren for kort efter at annullere den beslutning og alligevel spille videre.

»Helt ærligt, det er lige, hvad jeg har brug for,« siger Cameron Diaz.

Hun var seneste med i 'Annie' i 2014 – i øvrigt også sammen med Jamie Foxx – og om sin tilbagetrukne rolle har hun tidligere sagt, at det havde givet hende fred i sjælen.

»Jeg besluttede bare, at jeg ville have nogle andre ting ud af mit liv. Jeg har kørt så hårdt så længe, med at arbejde, lave film, og det slider sådan,« sagde hun og tilføjede:

Cameron Diaz med ægtemanden Benji Madden. Foto: MICHAEL NELSON Vis mere Cameron Diaz med ægtemanden Benji Madden. Foto: MICHAEL NELSON

»Jeg havde ikke rigtig plads til mit eget liv.«

I mellemtiden har hun fået et barn med rockstjernekæresten Benji Madden.

Der er endnu ikke nogen titel på Cameron Diaz' kommende Netflix-film med Jamie Foxx, men optagelserne skulle begynde senere i år.