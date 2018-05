Caitlyn Jenner, forælder til Kylie og Kendall Jenner, er tydeligvis kommet sig over bruddet med sin tidligere kone, Kris Jenner. Nu har Caitlyn Jenner nemlig fået en ny kæreste - på blot 22 år.

Caitlyn Jenner, der i 2015 skiftede køn fra at være manden, Bruce Jenner, til at være kvinden, Caitlyn Jenner, har fået en ny kæreste - en 22-årig ung, også transkønnet, model, Sophia Hutchins.

Ifølge ELLE og anonyme kilder er de to kvinder meget seriøse omkring deres forhold, og rygterne går på, at parret er i gang med at arrangere et bryllup.

En kilde har også sagt til Heat Magazine, at Caitlyn Jenner ser sig selv tilbringe resten af sit liv med Sophia Hutchins. Hvis det er tilfældet, vil Kendall Jenner få en stedmor på alder med sig selv.

Se billeder af Sophia Hutchins nedenfor.

Glowing. * YOU make me glow Et opslag delt af Sophia Hutchins (@hutchins_sophia) den 26. Apr, 2018 kl. 9.29 PDT

Who says girls posing in bikinis aren’t boss bitchezzzz? Et opslag delt af Sophia Hutchins (@hutchins_sophia) den 9. Apr, 2018 kl. 4.13 PDT

Deres forhold blomstrede for alvor, da Caitlyn Jenner i sin tid valgte at forlade Kris Jenner og udgav bogen 'The Secrets Of My Life', som fortæller detaljer om den meget kendte familie samt om Kris Jenner.

Caitlyn Jenner er blevet udstødt i LGBTQI+-miljøet, eftersom hun offentligt har været ude at give sin støtte til den amerikanske præsident Donald Trump.

Heat Magazine's kilder fortæller derfor, at Caitlyn Jenner føler, Sophia er den eneste, hun kan regne med.

Hvis Catilyn Jenner og Sophia Hutchins bliver gift, bliver det Caitlyn Jenners fjerde ægteskab, men det første som Caitlyn - og ikke som Bruce.

Sophia Hutchins er også transkønnet og har tidligere heddet Scott, og har i 2016 udtalt, at Caitlyn Jenner i sin tid inspirererede hende til at skifte køn.

»Jeg har altid fået spørgsmålet: 'Vil du skifte køn fra mand til kvinde?' Det havde jeg aldrig tænkt særligt meget over, før jeg startede på universitetet, fordi jeg dér var i stand til at føle mig fri fra min familie og derfor kunne starte en ny identitet. Der fik jeg tid til at arbejde med mig selv og mine problemer,« siger Sophia Hutchins til ELLE.

Det vides endnu ikke, hvordan de to mødte hinanden, men Sophia Hutchins har gået i skole på Pepperdine University i Malibu, som eftersigende skulle ligge meget tæt på Caitlyn Jenners eget hjem.

#glaadawards 2018 thanks for having us @augustgetty @natsgetty @ariadnegettyfdn @gigigorgeous Et opslag delt af Sophia Hutchins (@hutchins_sophia) den 14. Apr, 2018 kl. 8.31 PDT

I 2015 sprang Caitlyn Jenner ud som transkønnet og fortalte offentligheden, at hun ikke længere hed Bruce Jenner - men derimod Caitlyn Jenner.

Inden da dannede hun par med Kris Jenner, mor til Kim, Khloé og Kourtney Kardashian, som hun har børnene Kendall og Kylie Jenner sammen med.