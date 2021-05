Caitlyn Jenner ændrede køn tilbage i 2015. Nu står hun over for hård kritik, efter en udmelding om transskuelles rettigheder.

71-årige Caitlyn er kommet i modvind, inden hun træder ind på den politiske scene, når hun stiller op til valget som guvernør i Californien.

Det skriver TMZ, der spontant interviewede den tidligere olympiske mester og nu reality-berømthed lørdag, da hun var ude og gå med sin hund og besøgte Starbucks.

Her blev hun spurgt ind til et emne, der i øjeblikket får stor opmærksomhed i USA. I 34 stater overvejer man nemlig at indføre love, der forhindrer børn, født biologisk som drenge, men som er transkønnet, i at deltage i sport for pigehold. Mindst fem stater har allerede gjort lovforslaget til lov.

OL-guldvinderen Bruce Jenner er i dag mest kendt for sin medvirken i reality-serien 'Keeping up with the Kardashians'. Foto: STAN HONDA Vis mere OL-guldvinderen Bruce Jenner er i dag mest kendt for sin medvirken i reality-serien 'Keeping up with the Kardashians'. Foto: STAN HONDA

Og det lovforslag er Caitlyn Jenner tydeligvis tiltaler for. Hun fortalte nemlig til TMZ, at det for hende handler om retfærdighed:

»Det er et spørgsmål om retfærdighed. Det er derfor, jeg er imod biologiske drenge, der er transseksuelle, som får lov til at konkurrere i pigers sport. Det er bare ikke fair. Og vi er nødt til at beskytte pigers sport i vores skoler."

Og netop denne udtaler skaber forargelse.

Først og fremmest fordi 'Keeping Up with the Kardashians'-stjernen jo sprang ud som transkønnet for seks år siden. Indtil 2015 hed hun Bruce Jenner. Hun var gift med Kris Jenner, mor til Kim Kardashian.

Desuden støttede hun den daværende republikanske præsidentkandidat Donald Trump i 2016. I 2020 stemte hun dog ikke på Trump i protest mod hans holdninger til transspørgsmål.

Den, for mange, overraskende kommentar fra Jenner, gjorde da også, at hun skyndte sig at forsvare sig med et tweet:

I didn’t expect to get asked this on my Saturday morning coffee run, but I’m clear about where I stand. It’s an issue of fairness and we need to protect girls’ sports in our schools.https://t.co/YODLDQ3csP — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) May 1, 2021

»Jeg havde ikke regnet med at blive spurgt på min tur til at købe kaffe lørdag morgen, men jeg er klar over, hvor jeg står. Det er et spørgsmål om retfærdighed, og vi er nødt til at beskytte pigers sport i vores skoler,« skriver hun.

Dog slipper Jenner ikke for vrede kommentarer. Blandt andet har intet mindre end vicedirektøren for 'National Center for Transgender Equality' udtalt følgende:

»Unge transpersoner prøver bare at passe deres skole, at lære og at dyrke sport med deres venner, ligesom alle andre. Der er ingen grund til, at folkevalgte angriber unge mennesker på den måde. Disse dage, bør vi gøre det lettere at være i skole og dyrke sport, ikke hårdere,« siger Rodrigo Heng-Lehtinen til Business Insider.