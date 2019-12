Caitlyn Jenner har for nyligt afsløret i et reality-program, at hun stort set ikke taler med sin steddatter Khloé Kardashian, efter at hun gik fra hendes mor og senere skiftede køn.

Den 70-årige kendis er med i et britisk reality-program for tiden, og det var her, hun åbnede op om nogle af de svære sider ved sit liv.

Blandt andet delte hun med de andre deltagere, at det virker til, Khloé Kardashian har problemer med hende, fordi de to har ikke talt sammen i mange år, lyder det fra den tidligere OL-vinder.

»Den eneste, som var - og som jeg stadig i dag ikke rigtig kan forstå - er Khloé,« lød det fra Jenner i programmet. Her uddybede hun:

Her er en af de få gange, man har set Caitlyn Jenner og Khloé Kardashian sammen, efter deres problemer startede. Det var ved Kanye Wests modeshow i 2016. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Her er en af de få gange, man har set Caitlyn Jenner og Khloé Kardashian sammen, efter deres problemer startede. Det var ved Kanye Wests modeshow i 2016. Foto: ANDREW KELLY

»Khloé var af en eller anden grund pissesur over noget igennem hele den her proces. Ærligt, så er der gået et sted imellem fem eller seks år, siden jeg virkelig har talt med hende.«

Hun afslørede overfor de andre, at hun ikke rigtig vidste, hvad det var, der var sket.

»Jeg ved ikke, hvad det er, og det er alt, hvad jeg kan sige,« fortalte hun til de andre medvirkende i reality-programmet 'I'm a celebrity ... get me out of here.' (Jeg er kendt, få mig væk herfra, red.)

Caitlyn Jenner har tidligere været gift med Khloé Kardashians mor, Kris Jenner, og de to har fået døtrene Kendall Jenner og Kylie Jenner sammen. Parret var gift i 24 år.

Noget af det som har været til frustration for Khloé Kardashian og hendes søstre, har blandt andet været ting, som Caitlyn Jenners skrev i sin selvbiografi 'Secrets of my life' (Mit livs hemmeligheder, red.)

Caitlyn Jenner nåede at blive far til seks børn, mens hun var en mand. Og derudover har hun brugt store dele af sit liv med at tage del i sine stedbørn Koutrney, Kimberley, Khloé og Robert Kardashians liv.

Deres far døde, da Rob Kardashian, som er den yngste, var bare seksten år gammel. Han er opkaldt efter sin far.

I dag er Kardashian-klanen verdensberømte og blandt verdens rigeste kendisser, efter de har skabt en virkelig populær reality-serie ved navn 'Keeping up with the Kardashians.'