Jenna Bush Hager, datter af den tidligere præsident George W. Bush, skal være mor for tredje gang.

Det afslørede hun selv i mandagens udgave af morgenprogrammet 'Today Show' på tv-stationen NBC.

Den 37-årige Jenna Bush har været tilknyttet tv-programmet de seneste ti år og er for nylig blevet en af showets faste værter.

Det kom da også bag på både seerne og ikke mindst hendes medværter, at hun igen er i lykkelige omstændigheder.

Jenna Bush fotograferet med sin søster og sine forældre, da hun i 2008 blev gift med Henry Hager. Foto: HANDOUT

Hun afslørede nyheden, da en af hendes kolleger begyndte at tale om, at nogle havde mere i deres påskekurv end andre.

Så gav hun ordet til Jenna, som smilende afslørede, at hun venter sig igen.

»Ja, jeg er gravid. Jeg er meget gravid, jeg ved ikke, hvordan du har misset det,« sagde hun henvendt til kollegaen Craig Melvin, som blev synligt overrasket.

Hun fortalte også, at flere og flere havde opdaget, at hun er gravid igen. Derfor syntes hun, at hun blev nødt til selv at fortælle det, før rygtet begyndte at sprede sig.

.@jennabushhager has some *big news* to share… she’s pregnant! pic.twitter.com/eIWXsCEwhf — TODAY (@TODAYshow) April 22, 2019

Jenna Bush har i forvejen døtrene Poppy Louise på tre år og Margaret 'Mila' Laura på seks sammen med sin mand Henry Hager.

Parret mødtes tilbage i 2004 i forbindelse med Bush's valgkamp, og de har haft papir på hinanden siden 2008.

Jenna Bush Hager og hendes mand Henry Hager. (Arkivfoto) Foto: SAUL LOEB

Den vordende mor afslørede også i programmet, at hendes mand er lidt svedt ved tanken om endnu en baby.

»Vi er meget taknemmelige. Henry har brug for lykønskningerne, for han er en lille smule skræmt,« tilføjede hun med et smil.