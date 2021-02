For to år siden investerede Burhan G i en betonvilla i Søllerød. 7,5 millioner kroner kostede den ham.

Nu er villaen atter på markedet. Denne gang til et væsentligt højere beløb. Formår sangeren at sælge til prisen, står han derfor til lidt af en fortjeneste.

Således er den 177 kvadratmeter store bolig nu sat til salg til den nette pris af 12,5 millioner kroner, skriver Se & Hør, der henviser til salgsannoncen.

Heri fremgår det, at den arkitekttegnede liebhavervilla i Nordsjælland er omgivet af »eventyrlig natur«, der nærmest kommer med ind i stuen via store vinduer.

Huset, som blev gennemrenoveret i 2019, indeholder fem værelser fordelt over i to plan.

Det er LokalBolig Holte, der står for salget af Burhan G's seneste hjem. Et hjem, han altså overtog i september 2019.

Året forinden var han og Sarah Zobel gået fra hinanden efter seks år sammen.

Sammen har de i 2015 fået sønnen Dallas Zobel Genc, og han var da også nævnt, da parret i 2018 bekendtgjorde bruddet:

»Det er med sorg i hjertet, at meddele jer, at vi går hver til sit. Som mange ved, er det en forfærdelig beslutning, at skulle træffe. Både for os og ift. børn.«

»Vi har fået dejlige Dallas, som vi elsker overalt og altid vil være fælles om. Vi håber på ro og forståelse,« skrev de dengang.