Mens begyndelsen af 2018 var hård på privatfronten for sangeren Burhan G, sluttede året fantastisk rent økonomisk.

Han endte nemlig med at tjene næsten dobbelt så mange penge som året forinden. Det fremgår af regnskabet for hans selskab Genc.

Helt præcist tjente hans selskab 6.790.000 kroner sidste år, mens han i 2017 tjente 3,5 millioner.

'Selskabets resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 2.753.877 kroner, og selskabets balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 5.680.963 kroner', fremgår det af regnskabet.

Det gode år gjorde også, at sangeren med det fulde navn Burhan Genç kunne trække en god løn ud til sig selv.

Af regnskabet fremgår det, at der sidste år var personaleomkostninger på 3,2 millioner kroner, og da sangeren er den eneste ansatte i selskabet, formodes det, at pengene er gået til ham selv.

Året begyndte anderledes hårdt for Burhan G, da han og Sarah Zobel i januar 2018 fortalte, at de var gået fra hinanden efter seks år sammen.

'Det er med sorg i hjertet, at meddele jer, at vi (Burhan og jeg) går hver til sit. Som mange ved, er det en forfærdelig beslutning, at skulle træffe. Både for os og ift børn. Vi har fået dejlige Dallas, som vi elsker overalt og altid vil være fælles om. Vi håber på ro og forståelse,' skrev de begge på Instagram i den forbindelse.