Bubber og hans kæreste, Signe Rossing, leder efter et nyt hjem.

Signe Rossing har nemlig sat sin villa i Charlottenlund til salg for 20,5 millioner kroner.

Det skriver Her & Nu, mens Bubber ligeledes bekræfter over for B.T.

»Vi skal videre og finde noget sammen,« siger den 56-årige tv-vært.

Bubber med det borgerlige navn Niels Christian Meyer.

Den renoverede villa, der oprindeligt er fra 1915, og som ligger centralt i Charlottenlund, har tre etager og er 201 kvadratmeter stor.

Signe Rossing købte sin eksmand, Jan Worsøe, ud af den tilbage i 2017 for 3,2 millioner, så hun kan dermed se frem til en god indtjening, hvis hun formår at få den solgt for 20,5 millioner kroner.

Ifølge Bubber er det endnu uvist, hvad parret og deres fælles søn, Alfred, skal nu.

»Det eneste, vi ved, er, at vi skal finde noget sammen. Så må tiden vise, hvad det bliver til,« siger tv-værten.

Sådan ser huset ud fra luften.

I november 2019 kom det frem, at Bubber skulle skilles fra sin daværende hustru, Christina Ibsen, fordi Bubber havde gjort Signe Rossing gravid.

Noget, der blev beskrevet i stor stil i landets aviser, hvilket gjorde ondt på Bubber, har han tidligere forklaret B.T.

»Det var ikke rart. Jeg synes, at privatliv skal være privatliv, og jeg synes ikke, at det var noget, der kom andre ved,« sagde han og blandt andet og fortsatte:

»Jeg ved godt, det er en historie for jer, men mennesker er nu engang mennesker. Det, der er et pennestrøg for jer, og som egentlig er snothamrende unødvendigt og ikke kommer andre ved, det gør ondt andre steder. Alle folk burde have krav på at tumle med deres eget uden at frygte at blive udstillet.«