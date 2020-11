Sidste år blev Christina Nørby Ibsen ofte nævnt i medierne, da det kom frem, at hun og eksmanden Bubber – Niels Christian Meyer – ikke længere var sammen.

I dag er det dog gode nyheder, der fylder for Christina Nørby Ibsen.

Hun er nemlig en af en lang række skuespillere, som er med i den nye Anders Thomas Jensen-film, 'Retfærdighedens ryttere'.

I den forbindelse har B.T. været i kontakt med skuespillerinden, som både fortæller om det sjove arbejde med filmen og lidt om det at gennemgå et brud i offentlighedens søgelys.

Foto: Foto: Privat Vis mere Foto: Foto: Privat

Om arbejdet med filmen, hvor hun spiller psykolog, har hun kun ros tilovers.

»Det har været en ære at være med i endnu en Anders Thomas' film. Han er en sindssygt dygtig instruktør at arbejde med. Vi havde det helt fantastisk, da vi optog,« lyder det i et skriftligt svar fra 'Ibsen', hvor hun fortsætter:

»At få lov til at arbejde med de allerbedste skuespillere og se sit navn på rulleteksten er jo en drøm for en skuespiller. Filmen er helt vildt god, så man kan godt glæde sig.«

Christina Nørby Ibsen har tidligere heddet Meyer ligesom sin forhenværende partner, men det gør hun ikke længere. Noget, hun finder meget naturligt.

Christina Ibsen sammen med eksmanden Bubber i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Christina Ibsen sammen med eksmanden Bubber i 2015. Foto: Sophia Juliane Lydolph

»Jeg er jo blevet skilt, og derfor har jeg valgt meget naturligt at skifte til mit oprindelige navn.«

Efter det kom frem, at Bubber og Christina Nørby Ibsen ikke længere var sammen, har Bubber efterfølgende udtalt sig flere gange i medierne – mens Ibsen modsat har været tavs. Og det har der været en særlig grund til.

»Det har aldrig ligget mig naturligt at dele noget så privat i offentligheden. Mit fokus har været at passe på mig selv, mine børn og mit elskede barnebarn Aksel,« forklarer hun om sine prioriteter.

Skuespillerens liv byder på mange gode ting lige nu, og der er meget at glæde sig over.

»Jeg har det rigtig godt og er et heldigt menneske med rigtig meget kærlighed omkring mig.«

Onsdag aften venter så en rød løber og gallapremiere på 'Retfærdighedens ryttere', og Christina Nørby Ibsen er spændt.

»Jeg glæder mig helt vildt til at se filmen. Det er jo længe siden, vi optog det, jeg var med i,« skriver hun og uddyber:

»Det med at der er premiere, er jo på alle mulige måder ret anderledes end normalt i den her covid-19-tid.«

Christina Nørby Ibsen fortæller, at hun har to-tre nye projekter på vej, som hun ikke løfter sløret for lige nu.