Bubber skal skilles fra sin kone gennem 28 år.

Samtidig venter han barn med en anden kvinde.

Det bekræfter den 54-årige tv-vært over for B.T.

»Jeg er både chokeret og ødelagt over situationen på én gang, for det er svært med et langt ægteskab,« siger Bubber.

Her ses Bubber og Christina Ibsen Meyer i 2015.. Foto: Sophia Juliane Lydolph Vis mere Her ses Bubber og Christina Ibsen Meyer i 2015.. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Da B.T. fanger ham over telefonen, er han netop på vej på scenen for at give et foredrag, og han lyder tydeligt påvirket.

Han svarer 'ja', da B.T. spørger, om det trods alt er dejligt at skulle være far igen, men ønsker ellers ikke at fortælle mere om hverken skilsmissen eller den nye kvinde.

»Jeg er helt rundt på gulvet. Det er den sværeste tid lige nu,« siger han.

»Når der er gået noget tid, kan jeg sige mere.«

Bubber, med det borgerlige navn Niels Christian Meyer, og Christina Ibsen Meyer har været gift i 28 år. Sammen har de børnene Sofia, Oscar og Laura.

Til Ekstra Bladet fortæller tv-værten, at de ikke er blevet skilt endnu.

»Vi har haft rigtig mange gode år sammen, og der er så mange følelser i det her. Jeg ønsker virkelig ikke at såre nogen, mere end jeg allerede har gjort,« siger han til mediet.

Det er ikke første gang, Bubber og Christina Ibsen Meyer går fra hinanden. Tv-værten har åbent fortalt, at han tidligere har været hustruen utro.

Og i 2011 forlod hun ham i en kort periode.

»Jeg ringede til hende, og hun tog ikke telefonen. Jeg tænkte, at hun nok ville komme tilbage efter nogle timer. Men timer blev til dage, og så gik det jo op for mig, at det var alvor,« sagde han nogle år senere til til B.T.

Ifølge Bubber selv havde han været dårlig til at pleje forholdet. Han havde glemt sin kone og familie i hverdagens trummerum. Det hele kom til at handle om indkøb, børneafhentning og praktikaliteter i stedet for deres forhold.

Derfor opsøgte han en psykolog for at få sin kone tilbage.

»Man tager tingene for givet og begynder at tro, at man kan tillade sig hvad som helst, for man skal sgu nok blive tilgivet i sidste ende. Det er en trist, kedelig og røvsyg situation at være i. Hvis man vil kærligheden og sin partner, så må man kæmpe for det, og hvis man er heldig, så kommer der tilgivelse, og det var jeg så heldig at få,« fortalte Bubber i den forbindelse.

Året efter det kortvarige brud fortalte han til B.T., at det havde hjulpet at kæmpe for kærligheden.

»Jeg frygter ikke at blive skilt. Jeg frygter at miste kærligheden. Skilsmisse er en forståelse mellem to mennesker, der har gjort det ypperste for at blive sammen, og jeg tror, det er ens for alle«, sagde han.

»Det er svært at være et par. Hvis kærligheden ikke er der, så er det lige meget. Men er den der, så er den værd at kæmpe for. Og vi kæmper nok stadig, når vi er 75 år. Men hvor der er følelser, er der håb,« sagde Bubber i 2012.

Den kommende familieforøgelse bliver ikke den eneste for Bubber inde for kort tid. Tidligere i år blev han morfar, da hans datter Sofia fødte en lille dreng.