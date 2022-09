Lyt til artiklen

Lørdag 3. september skal Bubber og Signe Rossing giftes.

Men der er også skår i glæden, for den 57-årige tv-værts to døtre, 32-årige Sofia og 28-årige Laura, som han har med ekskonen Christina Ibsen, har ikke tænkt sig at deltage i deres fars store dag.

Det skriver Ekstra Bladet, og overfor B.T. bekræfter Bubber, der går under det borgerlige navn Niels Christian Meyer, at hans døtre ikke dukker op til brylluppet.

»Det gør ondt i min sjæl. Det er så privat og smertefuldt og kedeligt, men det er en realitet,« bekræfter den snartkommende gom overfor B.T.

Men han understreger, at han det til trods, har tænkt sig at nyde den store dag, hvor han lørdag får sin Signe Rossing i Garnisonskirken i København.

»Det kommer til at foregå privat, helt stille og roligt, som et bryllup normalt gør. Vi har inviteret venner og familie og folk, der er os tæt, og vi glæder os rigtig meget til en fantastisk dag og er fulde af forventninger og glæde,« siger Bubber.

Han kan da også glæde sig over, at hans og Signe Rossings fælles toårige søn Alfred skal være til stede. Derudover har han også den 30-årige søn Oscar fra forholdet med Christina Ibsen.

Men kontakten til døtrene har været sparsom, siden han i 2019 efter 28 års ægteskab gik fra deres mor, den 55-årige sygeplejerske Christina Ibsen, da han ventede sønnen Alfred med 43-årige Signe Rossing, der driver en børnetøjsbutik i København.

»Jeg ville da ikke andet end ønske, at mine børn var med. Det er der jo ikke nogen far i verden, der ville ønske andet end. Sådan er det bare desværre ikke,« lyder det ærligt fra tv-værten.

Men han håber og tror, at forholdet til sine to voksne døtre bliver genoprettet en dag.

Overfor Ekstra Bladet er tonen dog knap så forsonende fra Bubbers ældste datter Sofia, der modsat sin far fortæller, at hverken hun eller søsteren Laura er blevet inviteret.

'Vi har hverken set eller hørt skyggen af en invitation. Men når det er sagt, ville jeg aldrig deltage', skriver Sofia i en sms.