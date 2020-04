»Jeg vidste godt, at det her ikke var noget, jeg havde sindssygt meget lyst til at tale om. Og efterfølgende kan jeg godt se hvorfor. Det har gjort stort indtryk på mig.«

Sådan siger Bubber i det seneste afsnit af hans egen podcast 'Gammelfar', hvor tv-værten ender med at blive sat på plads af sin egen gæst.

»Min samvittighed blev prikket til, langt mere end jeg havde frygtet,« siger han.

Onsdag blev 55-årige Bubber og hans 41-årige kæreste Signe Rossing forældre til deres første fælles barn. Bubber har i forvejen tre voksne børn med sin ekskone.

Og det er netop tankerne om at sætte et nyt liv i verden, når man allerede selv har levet et langt af slagsen, der har fået Bubber til at lave podcasten 'Gammelfar'.

I det nyeste afsnit, der altså er optaget, inden Bubber onsdag blev far til den lille nye dreng, har han besøg af direktøren for Børn og Sorg, Preben Engelkbrekt, for at snakke om, hvordan det påvirker børn af gamle forældre, at de ofte mister dem, før de selv nåede at blive rigtigt voksne.

Her forklarer eksperten, at børn ikke holder op med at have brug for deres forældre, blot fordi de bliver myndige.

Han beskriver blandt andet den kendte situation, hvor barnet flytter hjemmefra, men far stadig skal komme og hænge hylder op, eller når barnet selv bliver forælder engang og vil have bedsteforældrene tæt på.

Det bliver en øjenåbner for Bubber.

»Selvom det ligger langt ude i fremtiden, selvom jeg sagtens kan se det, så rykker det jo nærmere, når man taler om det. Der vil jeg da bare føle, det er virkelig mig, der går glip af noget her,« siger han, hvortil Preben Engelkbrekt svarer:

»Ja, det er jo så til gengæld ret egoistisk at tænke. At det er dig, der går glip af noget. For det er jo sådan set dit barn, som går glip af at have en bedsteforælder, som man virkelig regner med er der, den dag man selv får børn, bliver færdig med uddannelse og så videre.«

I podcasten finder Bubber og direktøren for Børn & Sorg frem til, at Bubber skal skrive breve til sin søn, så han altid kan læse dem, når Bubber en dag ikke er her mere.

Og her får lytterne lov at høre et udkast.

'Kære søn. Det har ikke været en dans på roser for nogen parter frem til nu, men jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt, og arbejde på at din tilværelse bliver fyldt med kærlighed hver evig eneste dag,' indleder han sit brev.

'Jeg vil ikke love dig det, men jeg vil arbjede på at holde mig så fit for fight, at jeg kan sparke så meget fodbold, så det er dig, der ikke orker mere. Og det vil jeg gøre, lige så længe, det står i min magt.'

'For resten af pengene arbejder jeg på at blive her mentalt, så du kan bruge alt det, jeg har lært, som jeg vil lære videre til dig.'