Mens den chokerende TV 2-dokumentar med afsløringer af grove mobberier og vold på Herlufsholm har overrasket mange, så er tv-værten Bubber ikke nær så overrasket:

»Det er jo ikke noget nyt,« siger Bubber til B.T. tirsdag aften.

»Det kan godt være, at der er nogle nye cases, der er kommet frem, men det har jo altid været sådan på skolen, at der har været det der hierarki, og at der er nogen, der har bullied andre. Og sådan er det jo generelt set,« lyder det fra den karismatiske tv-personlighed, da B.T. møder ham på den røde løber i biografen Imperial i København, hvor han er til gallapremiere på den nye film 'Top Gun: Maverich'.

Bubber, der har det borgerlige navn Niels Christian Meyer, fortæller, at han ikke selv har gået på Herlufsholm, men at han gennem tiden har kendt flere, der gik der, og derfor har hørt mange historier om, hvad der foregik bag de gamle mure:

»Man kan bare sige, at det er jo trist på en eller anden måde. Men måske var der nogen, der skulle have fået øjnene op for det noget før,« siger Bubber, der dog ikke har sendt nogen af sine egne børn derned.

Bubber har tre børn med sin ekskone, og et barn – der endnu ikke har nået skolealderen – med sin nuværende kæreste Signe Rossing.

Hvad synes du om, at prins Christian stadig går der?

»Det har jeg jo ikke rigtig nogen holdning til. Der lever vi heldigvis i et frit land, og folk kan jo gøre, hvad de vil,« lyder det fra Bubber, der havde taget sin kommende kone, Signe Rossing, med på den røde løber.

Parret har været kærester siden 2019 og har sammen sønnen Alfred. De ville ikke afsløre datoen for deres kommende bryllup.

B.T. spurgte også Pia Kjærsgaard, Cecilie Hother og Bettina Aller om deres holdning til Herlufsholm-dokumentaren. De svarede alle tre, at de ikke havde set den – og kun Bettina Aller ville udtale sig om balladen:

»Jeg er imod al mobning af børn, og jeg synes, at alle børn skal behandles med ligeså stor respekt som voksne. Og hvis der er nogen voksne, der har tilladt det der, så synes jeg selv, at de skulle have turen,« lød det fra den 59-årige mediedronning, der er direktør i den familieejede Aller-koncern, som hun også selv er medejer af.

Har du eller nogen af dine børn gået på Herlufsholm?

»Nej, og det kommer de heller ikke til. Jeg vil have dem hos mig hele tiden,« lød det fra Betinna Aller.