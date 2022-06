Lyt til artiklen

I dag onsdag 1. juni skal danskerne til stemmeurnerne. For bør vi sige ja til at afskaffe det danske forsvarsforbehold og komme fuldt med i EUs fælles sikkerheds- og forsvarssamarbejde, eller bør vi sige nej og bibeholde vores militære forbehold?

Tv-værten Niels Christian Meyer – af de fleste kendt som Bubber – ved godt, hvad han ville have stemt.

Men på grund af en pinlig fejltagelse bliver det nu første gang, at han ikke kommer til at deltage i en folkeafstemning.

»Jeg er virkelig flov. Jeg er i Jylland, så jeg kommer ikke til at få stemt. Jeg var ellers hjemme i går, men da jeg gik ned for at brevstemme, finder jeg ud af, at det kan man ikke længere,« fortæller Bubber til B.T.

Niels Christian 'Bubber' Meyer og Julie Berthelsen er ansigterne på Cirkus Arena, der for tiden turnerer landet rundt. Vis mere Niels Christian 'Bubber' Meyer og Julie Berthelsen er ansigterne på Cirkus Arena, der for tiden turnerer landet rundt.

For tiden turnerer han rundt med Cirkus Arena, som på valgdagen er nået til Vejle.

Derfor var planen, at han ville have brevstemt tirsdag, hvor han var hjemme og vende i det nordsjællandske. Det gik han nemlig ud fra, man kunne helt frem til dagen før valget.

Men desværre måtte Bubber for sent sande, at muligheden for at brevstemme sluttede lørdag den 28. maj kl. 16.

Og med en cirkusforestilling i Vejle forude må Bubber altså opgive at nå tilbage til sit valgsted for at få sat sit kryds.

»Jeg var bare gået ud fra, at jeg kunne brevstemme uden at tænke nærmere over det. Så nu bliver det første gang, jeg ikke får stemt,« sukker tv-værten.

Hvor lander din stemme i forhold til afskaffelsen af forsvarsforbeholdet?

Han havde ellers efter flere overvejelser fundet ud af, hvor krydset skulle have været landet.

»Jeg ville have stemt ja,« forklarer Niels Christian Meyer.

»Jeg er jo lidt led og ked af al det bøvl og administration, der er i EU, men vi er jo med i EU, og jeg synes, at hvis du er med, så skal du gå all in,« fortsætter han.

»Jeg har egentligt altid været totalt imod oprustning, men efter Putin gik ind i Ukraine, så ser man jo, hvor lille bitte et fantastisk land, vi er, og vi kan ikke klare os alene – vi er nødt til at holde sammen.«