»Jeg har det godt sådan generelt. Men der har da også været en storm.«

Sådan lyder Bubbers status for den seneste tid, hvor han har været igennem hele mediemøllen, efter det kom frem, at han og Christina 'Ibsen' Meyer går fra hinanden efter 28 års ægteskab, og at han nu venter barn med en kvinde, som har fungeret som barnepige for ægteparrets tre børn.

For at gøre ondt værre lavede han et såkaldt 'fist bump' med Oliver Bjerrehuus i 'Aftenshowet', da han gæstede DR-programmet for at tale om årets U-landsjulekalender.

Eksmodellen tog Bubber på sengen, da han spurgte tv-værten, om hans elskerinde var yngre end ham og reagerede med at række knytnæven frem, da Bubber svarede bekræftende. Det fik Bubber til - tøvende - at støde sin knytnæve mod Olivers i et klip, der siden er gået viralt og er blevet set en halv million gange på Anders Hemmingsens Instagram-profil.

Vis dette opslag på Instagram Oliver for helvede (@dr1tv, @rosenstand.r) Et opslag delt af Anders Søby Hemmingsen (@andershemmingsendk) den 25. Nov, 2019 kl. 11.32 PST

I denne uges udgave af podcasten 'Helt væk med Hemmingsen' er Bubber alias 54-årige Niels Christian Meyer med i studiet som gæst, og her reflekterer han over den efterhånden berømte situation ved 'Aftenshowets' panelbord.

»Set i bakspejlet havde jeg håbet, det ikke var sket. Mit kropssprog sagde én ting, men hvis man er et høfligt og ordentligt menneske, og det synes jeg generelt, jeg er, så er det også på den måde. Jeg må bare tage det,« siger han ud uddyber:

»Jeg er jo ikke herre over, hvordan folk i ens selskab opfører sig, og jeg må bare prøve at gøre det så godt, jeg nu selv kan. Og det synes jeg på en eller anden måde, jeg fik navigeret i,« siger Bubber.

Han erkender, at han med det samme vidste, at det her ville han komme til at høre for, da han rakte armen ud mod Oliver Bjerrehuus. Det siger han til Anders Hemmingsen, som han har tilgivet for at lægge klippet på sin Instagram-profil.

Bubber taler ud til Anders Hemmingsen. (Foto: Emma Wittendorff) Vis mere Bubber taler ud til Anders Hemmingsen. (Foto: Emma Wittendorff)

»Jeg forstår godt den humoristisk side af det, og det er jo det, du lever af, og så skal man jo pille lidt i det. Men de implicerede vil jo altid være sådan: ‘Oh, shit’, for man var jo klar over det i det sekund, det skete,« siger han.

Desuden er han ked af, at ingen nu husker det emne, som han var i studiet for at diskutere.

»Jeg var der for at tale om noget seriøst, nemlig U-landskalenderen, men der er der jo ingen der ved, fordi man kun ser de sekunder der. Så er det det, der bliver hele omdrejningspunktet, hvilket det jo slet ikke var, og det er jo altid ærgerligt«, siger Bubber.

Hør hele Bubbers besøg i 'Helt væk med Hemmingsen', når afsnittet får premiere mandag morgen.