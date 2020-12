»Det er jo 25 år siden, og jeg har ikke set hende i 20 år. Men når man læser overskriften, så vil alle jo tro, at hun er 16 år og kommer fra Filippinerne.«

Ordene kommer fra Bubber, der fortæller om de mange overskrifter, hans navn trak sidste år.

Det var nemlig lidt af en bombe, som han smed, da det kom frem, at han skulle skilles fra Christina Ibsen Meyer, som han havde været sammen med i 28 år. I samme ombæring havde han gjort en anden kvinde gravid.

Den omtalte kvinde var nemlig parrets gamle barnepige, der for 25 år siden havde passet parrets børn. Der var ikke tale om en 16-årig filippiner, men en 41-årig dansk kvinde ved navn Signe Rossing.

I programmet 'Kaffe og kage med …' åbner han nu op om historien, der fik stor mediebevågenhed. Han valgte ikke at gå i flyverskjul, da det kom frem.

Tværtimod var han ikke bleg for at fortælle om privatlivet:

»Jeg kan jo ikke gemme mig. Man kan ikke ændre på ens måde at handle på, men man er selvfølgelig præget af det. Mit liv går jo videre.«

Han bekymrer sig faktisk ikke rigtig om de historier, der ender i pressen, da han ikke kan gøre så meget ved det, og så længe han selv ved, at han har moral og etik med på sin vej, så går det nok:

»Jeg kan ikke bekymre mig om det, fordi så kan man blive ved. Jeg ved, hvad jeg står for, og hvis man er et ordentligt menneske, så kan folk jo skrive og gøre, hvad de vil. Man gider ikke engang glo på det. Det er det, man kalder dirty laundry.«

På trods af, at det som regel preller af på ham, så medgiver han, at det alligevel ikke altid er fedt, når ens privatliv bliver til et offentligt udstillingsvindue. Men det kommer også an på, hvordan man ser på det, som der bliver skrevet:

»Det kommer an på, hvordan man læser det. Man kan ikke kæmpe imod det. Det er mit privatliv, og alle har ret til et privatliv. Det er sjældent lækkert at få det udstillet, for det kan hurtigt blive grimt.«

Bubber er nu blevet far til fire. Og mens resten af flokken for længst er blevet voksne, så har han nu fået arbejdshandskerne på og fundet sutteflasken frem igen. Den 55-årige tv-personlighed danner i dag også par med Signe Rossing.