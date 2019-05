Bubber kan slet ikke få armene ned, efter han i søndags blev morfar til sit første barnebarn.

Hans ældste datter, Sofia Meyer, fødte natten til søndag en lille dreng, og hele familien har det godt.

Det fortæller en glad og stolt morfar til B.T.

»Det er det vildeste, jeg nogensinde har prøvet,« siger han tydeligt begejstret.

Bubber fortæller, at det er svært at forestille sig, hvilke følelser man oplever, når ens barn får sit eget barn.

»Det er meningen med livet. Jeg er fuldstændig rørt. Det er dobbelt op på følelser, som er helt sindssyge.«

Han fortæller, at han var i Aarhus med Cirkus Arena, som han arbejder med for tiden, da hans datter fødte. Han tog derfor hjem til hovedstaden for at se det nye familiemedlem..

Bubbers kone, Christina Ibsen, var til gengæld med til selve fødslen, sammen med far til barnet, datterens kæreste, Simon.

Fødslen gik godt, men tal viste efter fødslen, at barnet havde været en smule stresset. Så derfor blev den lille familie lidt ekstra tid på hospitalet. De blev udskrevet onsdag.

Grunden til, at den lille nyfødte drengs tal var nok til, at de skulle blive på hospitalet, var, at han havde haft navlestrengen viklet om foden tre gange.

»Han havde ligget og kæmpet med navlestrengen, der var viklet rundt om foden, og havde derfor hyperventileret, men lægerne fortalte, at vi ikke skulle bekymre os.«

Bubber understreger, at alt taget i betragtning så har alle det bare godt, og han er meget stolt af sin datter Sofia Meyer, som, han mener, har klaret det hele meget fattet. Han er så stolt af hende og hendes kæreste, Simon.

»Vi bor ret tæt på hinanden, og jeg glæder mig bare til, at jeg skal opleve at hente og bringe. Det hele bliver jo bare en helt ny oplevelse,« siger tv-værten og fortsætter:

»Jeg glæder mig til, at jeg skal ud og trille med barnevognen.«

Den lille dreng er Bubbers første barnebarn. Forældrene overvejer to-tre forskellige navne, men Bubber, som også er kendt under det civile navn Niels Christian Meyer, siger, at de lige skal se den lille lidt an.

Den nybagte morfar siger, det er en sjov fornemmelse, at det nu er næste generation, der har ansvaret, men han er fyldt af glæde og stolthed.