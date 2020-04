Tv-værten og hans kæreste er blevet forældre til en dreng, skriver Her og Nu.

Onsdag blev Bubber og hans kæreste, Signe Rossing, forældre til en velskabt dreng.

Bubber udtaler til ugebladet:

»Alt gik godt. Det kunne ikke være bedre. Det blev en dreng og han er sød og skøn. Han målte 53 centimeter og vejede 3.550 gram ved fødslen.«

Efter 28 års ægteskab fortalte Bubber i november, at han og ekskonen Christina 'Ibsen' Meyer var gået fra hinanden.

Han ventede nu barn med den 42-årige Signe Rossing, som havde været en ven af familien i flere år og desuden fungeret som barnepige for Bubbers tre børn, der i dag er voksne.

For tiden er Bubber aktuel med podcasten 'Gammelfar', hvor han netop taler om betænkelighederne ved at sætte et barn i verden i en alder af 55 år.

Betænkelighederne konfronteres han nemlig med hver dag. Han ser sit hår blive gråt, rynkerne træder frem, og hænderne bliver gamle at se på. Men i sindet føler han sig ung. Han følger med tiden. Og det er det vigtigste, mener han.

»Hvis man holder sig orienteret og ved, hvad der rører sig, så er det lige meget, om man kan løbe en maraton,« siger han.

