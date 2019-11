»Åh nej.«

Det håbløse udbrud kom mandag aften fra Bubber, da han gæstede DR’s ‘Aftenshowet’.

Her havde vært Mark Stokholm netop budt Bubber, skuespiller Jesper Asholt og model og reality-profil Oliver Bjerrehuus velkommen i studiet og præsenteret dem for aftenens program.

Sammen skulle de tre gæster og værterne tale om blandt andet U-landskalenderen og en ny film. Men først skulle de lige snakke om Bubbers brud med hustruen.

Det var her, 54-årige Bubber kom med det udtalte suk.

Medierne har de seneste uger med udgangspunkt i Bubbers egne ord kunnet berette, at den mangeårige tv-vært skal skilles fra sin kone gennem 28 år.

Og at han i øvrigt venter barn med en kvinde, der har arbejdet som familiens barnepige.

Hvordan er det, når ens privatliv pludseligt trækker overskrifter på den måde?

I hvert fald ikke kønt, hvis man spørger Bubber. Og det gjorde ‘Aftenshowet’-værten.

»Det er en bagside, der følger med (når man er kendt, red.), og som man må tage med. Så kan man gå og knække nakken på det. Krybe langs panelerne,« svarede Bubber, før han fortsatte:

»Eller man kan sige, sådan er det. Velvidende, at det er rigtig, rigtig svært, og det er noget, som er kæmpemæssigt svært for de få mennesker, der skal dele det her og så ovenikøbet også få det hængt ud på den her måde. Det er rigtig, rigtig ufedt.«

Bubber, med det borgerlige navn Niels Christian Meyer, og Christina Ibsen Meyer har været gift i 28 år. Sammen har de børnene Sofia, Oscar og Laura.