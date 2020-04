Det var ikke meningen, at Bubber skulle være far igen. Faktisk havde han slet ikke lyst til babyskrål og bleskift i en alder af 55.

Så da hans nye kæreste Signe Rossing kom og sagde, at hun var blevet gravid, tænkte han: 'Det kommer ikke til at ske'.

Det fortæller tv-værten i sin nye podcast 'Gammelfar' på Podimo, hvor han forbereder sig på sit nye liv ved at snakke med eksperter og andre midaldrende fædre.

Bubber stjal overskrifter, da han i november fortalte, at han skulle skilles fra sin kone gennem 28 år og samtidig ventede barn med en ny kvinde. En kvinde, som - skulle det senere vise sig - havde været en ven af familien i flere år og desuden fungeret som barnepige for Bubbers tre børn, der i dag er voksne.

Bubber, 'Ibsen' og børnene Oscar, Laura og Sofia i 1998. Foto: NILS MEILVANG

Bubber og ekskonen, Christina 'Ibsen' Meyer, havde aldrig lagt skjul på, at deres lange ægteskab til tider havde været turbulent og præget af utroskab.

Men i podcasten fortæller Bubber, at Signe Rossing ikke var et sidespring. Han og ekskonen havde igen kæmpet for ægteskabet. Men denne gang gik det ikke.

Og så ønskede Bubber at komme videre og mærke følelser og liv igen, fortæller han i podcasten, hvor han dog indrømmer, at det hele gik meget hurtigt. Og så alligevel ikke:

»Da jeg første gang fik at vide, at vi skulle være forældre...« væver han

»Jeg kan jo godt sidde her og prøve at skrive det om, file nogle hjørner af, men helt ærligt, jeg tænkte: 'Det kommer ikke til at ske'. Men nu har vi taget beslutningen, så derfor er det faktisk noget, jeg ikke gider høre mig selv sige. Helt ærligt,« siger han i 'Gammelfar'.

Ifølge Bubber var graviditeten ikke planlagt fra nogen af parternes side, men uanset hvad der blev besluttet, ville han stå bag, tænkte han dengang.

Selvom hans ægteskabelige forhold og kommende familieforøgelse ifølge Bubber er blevet 'en offentlig begivenhed', så er selve omstændighederne om graviditeten ikke noget, der fylder i hans liv.

Han tænker mere på, at han er 55 år, har tre voksne børn, ikke har haft et spædbarn i huset i 25 år og desuden også lige er blevet morfar.

Derfor har han valgt at lave podcasten om at være en gammel far.

Også selvom det unægteligt vil skabe opmærksomhed om hans person.

»Nu gør jeg jo muligvis det, at jeg så pisker lidt rundt i gløderne igen og puster til bålet ved at lave præcis den her podcast. Men jeg elsker faktisk - og det har jeg altid gjort - at bruge mig selv. Tage mig selv med ind og få opklaret nogle spørgsmål. Bruge min nysgerrighed på at komme ind i et emne.«

»Og lige det her emne med 'gammelfar' - den gruppe bliver større og større. Der er noget relevans,« siger han i podcastens første afsnit, hvor han besøger Dennis Knudsen, der selv blev solo-far som 56-årig.