Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Bubber og hans hustru Signe Rossing venter til foråret deres andet barn.

Det bekræfter Bubber overfor B.T..

»Det er rigtigt. Vi er glade. Det er fantastisk, at give sine børn søskende,« lyder det fra Bubber og henviser til, at parrets to-årige søn Alfred nu får en jævnaldrende lillebror- eller søster.

De kender kønnet, men Bubber tilføjer, at de gerne vil vente lidt endnu med at melde det offentligt ud.

Fra sit første ægteskab med Christina Ibsen har Bubber i forvejen de tre voksne børn Laura, Oscar og Sofia.

Signe Rossing har derudover fra sit tidligere forhold de tre sønner Valdemar på 17, Harald på 16 og Ludvig på ni år, så den samlede børneflok kommer til foråret altså op på otte.

Bubber har på Instagram delt et scanningsbillede af familiens nye medlem sammen med et rødt hjerte og teksten '2023'. Se der her:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bubber (@bubberinstagram)

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om':