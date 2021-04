Den populære tv-vært blev sidste sommer opereret for kræft, efter at man have fundet en ondartet knude i hans øre.

Bubber fortæller om oplevelsen til psykolog Marie Britxtofte i en video, der kan ses på Facebook.

De gennemgår i deress samtale 2020, der blev en stor omvæltning for Bubber, der i foråret var blevet far igen, og midt i det hele pludselig opdagede en underlige knude i øret.

»Jeg har både haft en knude i læben og en knude i øret. Den i øret voksede, og jeg tænkte bare: 'Hvad fanden er det?'. Jeg havde ikke forestillet mig, at det kunne spille sammen. Så jeg tænkte 'åh nej'. Jeg fik den fjernet i læben for et par år siden, og så tænkte jeg ikke mere over det, før jeg her i sommer fik noget, der blev ved med at vokse. Det var sort, og det var hårdt ude for enden,« fortæller Bubber.

Bubber Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang Vis mere Bubber Foto: Nils Meilvang Nils Meilvang

Han slog det hen. Midt i coronakrisen ville han ikke belemre sygevæsnet, men efter at hans kæreste Signe Rossen havde set på den, gik han til lægen.

»Jeg tænkte bare, 'ej, jeg gider ikke gå til lægen'. Det var midt i alt det her corona. Og så sagde Signe, at jeg skulle gå til lægen. Så gik jeg til lægen, og han sagde 'vi tager kræftpakken'. 'Jeg ved ikke, hvad det er,' siger han, 'men det skal sgu undersøges rigtigt', og så kom jeg på Bispebjerg og Riget og alt det der. Her lød meldingen, at den skulle væk med det samme,« fortæller han videre.

Han fik taget en biopsi og tænkte så, det var det, men efterfølgende fik han at vide, at knuden var ondartet, og at den skulle opereres væk.

»Jeg fik en lille enkrone ud af øret,« fortæller Bubber og forsikrer overfor B.T., at han har det godt i dag.

»Det var sgu en forskrækkelse, men jeg har det ok i dag. Det var en mindre ting. Hudkræft er jo noget lort at få. Det er sådan nogle knuder, og hvis man ikke er opmærksom på det, så spreder det sig, og hvis det spreder sig, så er det noget lort. Så derfor var det dejligt, at det blev opdaget. Nu har jeg fået opereret en ordentlig klump af øret, og nu er det slut.«

Bubber minder nu alle om, at man skal huske at bruge solcreme.

»Man skal sgu passe på sig selv. Det har jeg ikke altid selv været god til.«

Se samtalen med psykolog Marie Brixtofte herunder: