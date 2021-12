Bubber er blevet forlovet med kæresten, Signe Rossing.

Han friede nemlig juleaften, og her fik han et ja fra sin nu forlovede, der blev »meget overrasket« over at se den 57-årige tv-vært gå på knæ for hende.

»Signe er ved at komme sig her efter et par dage,« fortæller Bubber med et grin til B.T.

Tv-værten med det borgerlige navn Niels Christian Meyer vil dog ikke gå i detaljer med, hvordan han stillede det store spørgsmål, ud over at det »ikke var et kæmpe arrangement«, men foregik privat, hvor han i familiens lag fik moren til sin etårige søn, Alfred, på enmandshånd og stillede det store spørgsmål.

»Jeg var ikke nervøs, men jeg var da spændt, for pludselig bliver det virkeligt og meget seriøst og voksent og på alle måder både romantisk og vigtigt. Der er jo rigtig meget, man kan knytte på det, og det er jo ikke noget, jeg har gjort i mange år,« siger Bubber med et grin.

Bubber og Signe Rossing ved premieren på 'The Bodyguard'-musicalen.

Han var i næsten tre årtier gift med skuespiller og sygeplejerske Christina Ibsen, som han har tre voksne børn med, og som han blev skilt fra, efter han i 2019 annoncerede, at han ventede barn med Signe Rossing.

Dermed bliver det kommende bryllup hans andet af slagsen.

»Det er jo ikke noget, man bare spørger om sig med. Man kunne godt mærke, at det var alvorligt,« lyder det fra Bubber.

Her på tredjedagen efter frieriet er parret dog allerede tilbage i småbarnsvirkeligheden igen.

»Vi har det sgu godt, men det er også utroligt så hurtigt, det bliver hverdag. Det er sådan en sky, man lige er på i to sekunder, og så bliver det bare virkelighed igen, for så er der havregryn og det hele, der skal ordnes. Men det er meget fedt,« fortæller han.

Bubber viste sin og Signe Rossings søn Alfred frem på sin YouTube-kanal BubberTV. Foto: Youtube / BubberTV

Frieriet var da også lidt spontant, indrømmer Bubber.

»Selvfølgelig er det noget, jeg har tænkt over. Jeg har tænkt over anledningen, og jeg har tænkt over hvordan, og så synes jeg bare lige pludselig, at tiden var der, og det var ikke engang særlig lang tid op til. Så det var bare at få det gjort, synes jeg,« fortæller tv-værten med et smil.

Parret har også allerede talt en smule om, hvordan det kommende bryllup skal foregå.

»Vi spekulerer, og vi snakker om det, men vi har ikke planlagt noget som helst, men vi kender en rigtig sød præst, så vi føler, vi er i sikre hænder. Det bliver i hvert fald en kirkelig handling, for det er også lidt hyggeligt,« slutter Bubber.