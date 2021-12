»Døren er lukket hos alle de store selskaber: Universal, Warner og Sony – dem, der kan noget og putter penge i deres ting. Det er slut med det. Men jeg føler mig slet ikke færdig med noget som helst.«

Sådan siger Morten Remar, der fortsat turnerer med Back to Back, men har erkendt, at bandets storhedstid ligger bag dem.

I stedet har den 61-årige musiker, efter syv år som almindelig lønslave og et forsøg på at komme ind i filmbranchen, fundet sin rette hylde, og i 2016 debuterede han som forfatter.

»Da jeg kom i gang, opdagede jeg, at jeg nu var en af 'de unge'. De nye i branchen. Der er ingen alderchauvanisme – om du er 20 eller 80, så skriver du en god bog, hvis du skriver en god bog. Selvom jeg er 61, er der stadig potentiale til, at jeg får mange læsere og måske får et decideret gennembrud med min næste bog. Det kan jeg godt lide,« siger han.

61-årige Morten Remar. Vis mere 61-årige Morten Remar.

Morten Remar var 26, da han sammen med makkeren Nis Bøgvad stiftede bandet Back to Back. Popduoen nåede at lægge Danmark ned med landeplager som 'Jonathan' og 'En som dig', inden de to år senere gik i opløsning. Første gang.

Siden blev de gendannet et par gange og udgav lige så mange opsamlingsalbummer som reelle plader. Indtil Morten Remar i 2005 blev så frustreret over musikbranchen, at han vendte den ryggen.

»Jeg havde ikke lyst mere, for det var, som om branchen ikke havde lyst til mig,« fortæller han.

Det flød dengang med ulovlige download og piratkopiering, og pladeselskaberne havde endnu ikke knækket koden til profit, når man nu ikke kunne sælge cd'er. Morten Remar var også selv skuffet og ærgerlig over udviklingen. Så han forlod popstjernetilværelsen og fik sig et helt almindeligt job som webdesigner i DR.

Her nåede han at arbejde i syv år, indtil hans afdeling lukkede. Men i mellemtiden havde han så småt genfundet glæden ved musik, og han havde også skrevet lidt på et filmmanuskript, som han nåede at holde flere møder med en producent om. Men han var nok lidt naiv, erkender han i dag.

For han var ikke klar over, hvor langsommelig sådan en proces kunne være, og allerede efter det første møde, hvor filmens økonomi skulle på plads, mistede han tålmodigheden.

Det tog simpelthen for lang tid at få sine gode historier ud til publikum, mente Morten Remar, der til gengæld fik sin store åbenbaring, da han deltog i TV3-programmet 'Masterchef' i 2014.

Her faldt han i snak med programmets tre dommere samt de hjælpekokke, der var tilknyttet. Og her hørte han historier om den hårde og barske restaurationsbranche.

»Der var bare noget ved det miljø, der var interessant. Det var lidt lovløst, og fagforeningerne kunne ikke rigtig komme ind. Der var også mange løsarbejdere, som måske var der ulovligt, og der kunne godt kastes en lussing ud. Det var et fedt miljø at dykke ind i, så jeg opfandt den her stjernepsykopat af en kok,« fortæller Morten Remar, der i 2016 udkom med bogen 'Amok' om den skruppelløse og hævntørstige stjernekok Adam Brandt.

Siden har han udgivet to krimier og er netop ved at lægge sidste hånd på tredje roman i sin 'Fink'-trilogi, som er udgivet eksklusivt hos Mofibo.

»Jeg ville ikke kunne leve af mine bøger alene, men sådan lever jeg heller ikke,« siger Morten Remar, der godt kan lide at have sine æg i flere kurve.

Med Back to Back har han lavet så store hit, at streaming- og radioafspilninger udgør en væsentlig del af hans årsindtægt. Præcis hvor meget ønsker han dog ikke at afsløre.

Nis Bøgvad og Morten Remar fra Back to Back fotograferet i 2001. Foto: JØRGEN JESSEN Vis mere Nis Bøgvad og Morten Remar fra Back to Back fotograferet i 2001. Foto: JØRGEN JESSEN

Bandet blev senest gendannet i 2016, og Morten Remar og Nis Bøgvad har flere gange forsøgt at skrive nye sange til Back to Back. Men de har aldrig siddet helt i skabet. Og duoen har da også erkendt, at det primært er de gamle landeplager, som publikum er kommet for at høre, når de indløser billet til en Back to Back-koncert.

»Jeg bliver tit spurgt, om jeg ikke bliver træt af at spille de numre, men det gør jeg bare aldrig. Når vi starter på 'En som dig' eller 'Jonathan', kan man bare se lyset i folks øjne, og det lys vender tilbage til os. Jeg ved godt, vi ikke er Kim Larsen, men vores sange kan ramme bredt, og det er mig en gåde hvorfor. Hvis vi vidste hvordan, havde vi jo skrevet mange flere hit.«

Foruden musikken og forfatterdrømmen lever den gamle drøm om at skrive film også fortsat i bedste velgående. Der er nemlig sket det sælsomme, at han er blevet kontaktet af et selskab, der ønsker at filmatisere hans bøger.

Han ønsker dog ikke at løfte mere af sløret for projektet, før aftalen er helt i hus.

»Men vi er forholdsvis langt i processen – også økonomisk – og denne gang behøver jeg ikke gå og vente på, at min historie kommer ud til publikum, for den er allerede ude i bogform. Det, jeg oprindeligt ville, men droppede, ser nu ud til at lykkes alligevel. Det er jo perfekt,« smiler forfatteren.

