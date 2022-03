Verdens øjne hvilede på Chris Rocks venstre kind, da Will Smith decideret stak ham en flad under film-festen The Oscars i Los Angeles, USA.

Slaget faldt natten til mandag dansk tid, og siden har samtalen ikke handlet om meget andet. Will Smith vandt samme aften prisen for bedste mandlige hovedrolle.

Mandag aften dansk tid kom nyheden, om at Oscar-Akademiet 'fordømmer' Will Smith, og at man nu vil undersøge sagen nærmere. En lettere forsinket reaktion, lyder det fra B.T.s journalist i Los Angeles Jacob Heinel.

»Det er helt klart en stramning i forhold til på aftenen, hvor akademiet bare tweetede ud, at de fordømte enhver form for vold.«

»Den her fordømmelse og undersøgelse siger også noget om, hvor pilen peger, ift. Will Smiths fremtidige karriere,« siger Jacob Heinel.

Ifølge Jacob Heinel er mange til showet nok blevet chokerede over voldshandlingen, men samtidig var der en aura af tilgivelse, da showet var ved at være færdigt.

»Jeg tror, at som dagen er skredet frem, er stjernerne vågnet op med moralske tømmermænd. Hvis ikke man tager afstand til den grænseløse adfærd, hvor er man så henne? Vi har set mange stjerner blive smidt ud af det gode selskab for mindre,« siger Heinel.

En del af Oscar-uddelingen består også i efterfesterne. Den største er Vanity Fairs, hvor man på flere videoer kunne se Will Smith danse og hygge sig.

Det var altså ikke en angrende mand, der forlod prisuddelingen, virker det til.

»Hans facon til efterfesterne understregede, hvor lidt alvorligt, han tog det. Det bliver interessant at se, om Akademiet går endnu længere og fratager Will Smith sin Oscar,« siger Jacob Heinel mandag aften dansk tid.