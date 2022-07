Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kirkeklokkerne ringer meget snart for influencer og forfatter Mascha Vang.

Men før gæsterne kan ankomme i deres stiveste puds, har dramaet indfundet sig på bloggerens sociale medier.

Her har Mascha Vang nemlig delt et opslag, hvor hun ridser såkaldte 'regler' op for påklædning ved et traditionelt dansk bryllup.

»Til min polterabend i weekenden kom det mig for øre, at flere af damerne først lige havde fundet ud af, at der er nogle farver, der er no-go til bryllupper. Det forstår jeg godt, for jeg har tidligere selv været til et bryllup, hvor jeg ankom i rødt, fordi jeg tænkte det som kærlighedens farve. Jeg ville ønske, nogen havde sagt til mig, at det var upassende til et traditionelt dansk bryllup, for jeg brød mig ikke om situationen, jeg var endt i,« skriver hun indledningsvist.

Herefter lister influenceren farverne hvid, sort og rød op som farver, der traditionelt har en betydning for brylluppet.

»Hvid, fordi det kun er brudens farve, og evt. små brudepiger. Heller ikke råhvid. Hvis du er i tvivl, er det svar nok,« lyder det.

»Sort, fordi det er en festdag, ikke en sorgens dag. Gem det til begravelser. Sort er helt forbudt i kirken for kvinder.«

»Rød er forbeholdt brudens mor, og signalerer du har en affære med gommen. Så er du drønforelsket i en rød kjole, så spørg da bruden først, det gjorde jeg.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MASCHA VANG (@maschavang)

Men de 'regler' er faldet en del af Mascha Vangs følgere for brystet.

I hvert fald har negative kommentarer fyldt så meget, at hun har været nødt til at opdatere sit opslag.

»Wow der er mange grimme svar i denne tråd. Mange jeg simpelthen ikke forstår, man vil være bekendt, og nogle der gør mig ret ked af det. Det er jo ikke regler, jeg har lavet, opslaget er om de danske traditioner og etikette, der nu engang er. Om brudeparrene I skal til fest hos ønsker dem overholdt, ved jeg af gode grunde ikke. Jeg informerer blot venligt om det,« skriver hun.

Til B.T. fortæller bloggeren, at hun midelst talt er rystet.

»Det undrer mig da helt vildt, at folk vælger at reagere sådan her. Jeg har kun delt det her, fordi jeg tænkte, at andre kunne få noget ud af at kende de uskrevne regler,« fortæller hun.

Ifølge Mascha er det netop en servicemeddelelse, fordi bryllupper generelt er så præget af traditioner, at det jo ville være ærgerligt, hvis gæsterne kommer til at gøre brudeparret kede af det.

»Når man er vært på et bryllup, hvor omdrejningspunktet er traditioner, så ville det jo være ærgerligt, hvis gæsterne ikke kendte til det her, og hvis der er nogen, der kan blive så sure over, at de ikke måtte komme i de farver, så skulle de nok ikke tage imod den invitation.«

Til Mascha Vangs eget bryllup er der ikke 'regler' for gæsterne, men der er en dresscode.

»Jeg ville ikke sige, at folk skulle tage hjem, hvis de havde rød eller sort på – selvfølgelig ved folk godt, at de ikke skal tage hvid på. Jeg håber da, folk tager mange farverige, lange kjoler på. Dresscoden er sommerligt i kirken og lang kjole til aftenen.«

Og til de følgere, der ikke mener, at Mascha skulle have fortalt om reglerne, er budskabet helt tydeligt.

»Den må de tage med Emma Gad – ikke med mig.«