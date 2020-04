Det danske realitypar Malte Castro og Nadia Stenberg er gået fra hinanden.

Det bekræfter de begge to på deres Instagramprofiler, hvor de skriver:

'Efter seks skønne år sammen fyldt med minder og kærlighed, som skabte et skønt familieliv, gik Nadia og jeg fra hinanden tidligere på året'

'Vi har siden, vi mødte hinanden første gang, været de bedste venner, og dette vil vi også bestræbe os på at være fremadrettet,' skriver de og fortsætter:

'Imens vi sammen fokuserer på at danne nogle gode og trygge rammer for vores dejlige søn, og på at vi alle skal komme videre og være glade.' Det skriver Se og Hør.

Opslagene på deres Instagramprofiler er dog sidenhen blevet slettet igen.

Parret mødte hinanden under optagelserne til 'Paradise Hotel 2014', hvor de begge var deltagere.

De har sammen sønnen Mace, som de fik i 2015, og i 2019 blev parret forlovet, men nu er forholdet altså slut.