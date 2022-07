Lyt til artiklen

Skuespilleren Will Smith har brudt tavsheden.

53-årige Will Smith har i en video på Instagram endelig talt ud omkring Oscar-dramaet, der skete tidligere i år.

Under dette års Oscar-uddeling jokede komiker Chris Rock med Smiths kone Jada Pinkett Smiths sygdom, som fik ham til at gå på scenen og slå Chris Rock i ansigtet.

Nu undskylder han én gang for alle.

»I løbet af de sidste par måneder har jeg tænkt meget og arbejdet meget med mig selv.«

Han fortæller videre, at han har rakt ud efter Chris Rock, men den håndsrækning er indtil videre blevet afvist.

»Han har forklaret, at han endnu ikke er klar til at snakke med mig. Når han er, så vil han selv tage fat i mig. Så jeg vil sige det her. Chris jeg undskylder. Min opførsel var uacceptabel, jeg er her, når du har lyst til at snakke.«

Derudover undskylder han også til Rocks mor og resten af hans familie, for hans gerning.

Smith forklarer også i videoen, hvorfor han ikke undskyldte til Rock samme aften.

»Jeg var helt i en tåge. Alt er uklart.«