Prinsesse Anne, prinsesse Diana og hertuginde Kate har gjort det.

Men det er ikke usandsynligt at den amerikanske hertuginde Meghan kommer til at bryde med en mangeårig tradition, der startede i 1977.

Det amerikanske underholdningsmedie People spekulerer i, at man ikke skal forvente, at hertuginde Meghan vil føde den næste britiske royale baby på St. Mary's Hospital i London.

Det skyldes ifølge mediet, at prins Harry og Meghan er flyttet til Frogmore Cottage, der ligger knap 40 km fra St. Mary's.

Der skulle derimod være en række hospitaler i området, som er væsentligt tættere på det royale par.

Eksempelvis Frimley Park Hospital i Surrey, hvor grevinde Sophie af Wessex har født sine to børn. Det ville være et oplagt valg for det vordende forældrepar.

Både prins William og prins Harry er født på St. Mary's Hospital. Ligeledes er alle prins Williams børn født på samme hospital.

Hertuginde Meghan er sat til føde i april. Så det er formentlig lige rundt om hjørnet, at den tidligere Suits-stjerne kan kalde sig for mor.