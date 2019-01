Den kendte Hollywood-instruktør Bryan Singer er ude i et stormvejr af alvorlige beskyldninger om seksuelle overgreb mod mindreårige drenge i slutningen af 90'erne.

»Han pøste alkohol og stoffer på folk for at dyrke sex med dem,« siger en af de fire mænd, som står bag beskyldningerne i mediet the Atlantic.

Mediet har brugt 12 måneder på at efterforske de mange beskyldninger mod hit-instruktøren.

I den forbindelse har de talt med mere end 50 kilder, heriblandt de fire mænd som angiveligt aldrig har delt deres historier før.

Bryan Singer har instrueret størstedelen af filmen Bohemian Rhapsody.

Victor Valdovinos har valgt at stå frem med sit fulde navn og ansigt i mediet.

Han påstår, at han blev udsat for seksuelle overgreb af Bryan Singer i 1997, da han kun var 13 år gammel.

Her optrådte Valdovinos som statist i Singers film Apt Pupil.

»Han (Bryan Singer, red.) tog fat i mine kønsdele og begyndte at masturbere mig,« siger han.

Når han tænker tilbage, husker han tydeligt, hvordan Bryan Singer smilede under hele den ubehagelige seance.

»Du ser så godt ud. Jeg vil virkelig gerne arbejde med dig. Jeg har en fed Ferrari. Jeg skal nok tage mig godt af dig,« sagde Bryan Singer angiveligt til den dengang kun 13-årige Valdovinos.

En af de fire mænd, som mediet kalder for Eric, påstår, at han deltog i en sexfest i Singers hjem i 1997.

Her var Eric kun 17 år.

Her ses Bryan Singer med skuespillerne fra Superman Returns: Kevin Spacey, Kate Bosworth og Brandon Routh.

The Atlantic har også talt med en mand, som de kalder for Andy.

Andy fortæller, at han var 15 år, da Bryan Singer forgreb sig på ham i 1997.

Ifølge begge anonyme kilder var Bryan Singer vidende om, at de var mindreårige.

Kilderne, som mediet har talt med, påstår, at de enten blev forført eller decideret voldtaget af instruktøren.

Flere af de påståede ofre lider af psykiske mén den dag i dag.

Bryan Singer har gennem sin advokat nægtet at have kendskab til nogen af sagerne.

Den 43-årige instruktør har siden 2014 været gift med Michelle Clunie.

Han er kendt for at have instrueret film som The Usual Suspects, Superman Returns, X-Men-filmen.

Senest har han været aktuel med Bohemian Rhapsody, som han på mystisk vis stoppede med at arbejde på, få uger inden optagelserne stoppede.