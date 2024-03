»Jeg var engang eftersøgt for mord.«

Da den amerikanske skuespiller Bryan Cranston forleden gæstede en podcast, kom han med en noget opsigtsvækkende afsløring.

En afsløring, der ikke har noget med en rolle til en film eller serie at gøre.

Men stammer fra hans virkelige liv. Det skriver Fox News og People.

Den blodige hændelse, der blev startskuddet til det hele, fandt sted tilbage i midten af 70erne, fortæller 'Breaking Bad'-skuespilleren i skuespilkollegaen Jesse Tyler Fergusons 'Dinner's on Me'-podcast, der udkom tirsdag.

I den periode rejste Bryan Cranston rundt i landet på motorcykel sammen med sin bror, og da de ankom til solskinsstaten Florida, manglede de penge.

De tog derfor et job som tjenere på en restaurant med navnet Hawaiian Inn.

I podcasten fortæller den 67-årige skuespiller, at det var en »gnaven« kok, der bestyrede restauranten, og at kokken »hadede alle«.

Her ses Bryan Cranston under premieren på filmen 'Argylle' i januar. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Bryan Cranston under premieren på filmen 'Argylle' i januar. Foto: Henry Nicholls/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Bryan Cranston var der »ingen chance for«, at man nogensinde ville kunne få et godt forhold til kokken, og han beskriver også kokken som »forfærdelig« og »ond«.

Derfor plejede alle de andre ansatte på stedet at joke med, hvordan man kunne slippe af med ham.

Blandt andet mindes Bryan Cranston, at folk i spøg nævnte, at man kunne slå kokken ned med hans egen wok eller bruge kødhakkeren.

Efter at have tjent nok penge satte skuespilleren og hans bror sig igen op på deres motorcykler, forlod Florida og satte kursen mod Maine.

Det, de ikke vidste, var, at kokken forsvandt på stort set samme tidspunkt, som de to sagde farvel.

»Vi vidste ikke, at han forsvandt lige på det tidspunkt, hvor vi sagde farvel og forlod jobbet. Han blev ikke fundet i en uge, halvanden uge, to uger,« fortæller Bryan Cranston i podcasten.

Da kokken blev fundet, var han død.

Kort efter dukkede politiets efterforskere op på restauranten for at stille de ansatte spørgsmål, og de spurgte blandt andet, om nogen havde talt om »at lemlæste eller gøre skade« på kokken, forklarer skuespilleren.

Alle de ansatte fortalte, at de tidligere havde joket med kokkens død, men da politiet spurgte ind til, om nogen havde joket med det og ikke længere var på stedet, faldt snakken på Bryan Cranston og broderen.

»Vi anede ikke, at de (politiet, red.) havde udsendt en APB (en efterlysning, red.) på os for at finde os. Vi var et sted i Carolina, tror jeg, på det tidspunkt. Og vi vidste ikke noget af det her. Så vi kørte bare videre. Jeg kan lige forestille mig, hvis nogen virkelig stoppede os og lagde os ned på jorden med trukne pistoler,« siger skuespilleren.

Heldigvis nåede det aldrig at komme så langt.

For mens politiet ledte efter Cranston-brødrene, arbejdede man også videre i andre spor.

Og det viste sig, at kokken – der ofte bar et bundt penge på sig – var blevet lokket i en fælde, røvet og smidt i et bagagerum på en bil, fortæller skuespilleren i podcasten.

Det viste sig også, at både vidner og overvågning havde fanget brudstykker af, hvad der var sket, og politiet kunne kort tid efter skride til anholdelse i sagen.

Uden at der skete mere med Bryan Cranston eller hans bror.