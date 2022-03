Bruce Willis har valgt at indstille karrieren, da han er blevet ramt af alvorlig sygdom.

Det oplyser hans ekskone Demi Moore på Instagram.

'Som resultat af dette og efter store overvejelser træder Bruce tilbage fra den karriere, som har betydet så meget for ham,' skriver hun.

Den 67-årige Hollywood-legende har fået konstateret afasi, som påvirker de kognitive evner og især rammer evnen til at forstå eller tale.

Hvor fremskreden Bruce Willis' sygdom er, fortæller hun ikke.

'Det her er en udfordrende tid for familien, og vi sætter pris på jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi går gennem dette som en stærk samlet familie, og vi ønsker at inddrage hans fans, fordi vi ved, han betyder lige så meget for jer, som I betyder for ham,« fortsætter Demi Moore opslaget, som er underskrevet af hende selv, parrets fem børn samt skuespillerens nuværende kone, Emma Heming.

Afasi opstår, når et bestemt område i hjernen bliver beskadiget. Det kan for eksempel være efter en hjerneblødning, tumor eller et slag.

Bruce Willis har ekstremt mange film på samvittigheden, og har ifølge IMDB imponerende ni mere på vej i nærmeste fremtid.

Men han er nok bedst kendt for sine roller i ikoniske film som 'Die Hard'-serien, 'Pulp Fiction', 'Det femte element', 'Den sjette sans' og 'Armageddon'.

Han har siden 2009 været gift med skuespilleren Emma Heming, men har beholdt et varmt og tæt forhold til Demi Moore, som han var gift med fra 1987 til 2000 og har fem døtre med, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel, og Evelyn.