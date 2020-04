Selvom det er 20 år siden, de sagde farvel og tak til deres ægteskab, holder Bruce Willis og ekskonen Demi Moore stadig sammen.

De to skuespillere har således valgt at gå i isolation sammen med to af deres fælles døtre.

Det afslører den yngste datter, 26-årige Tallulah Willis, på Instagram, hvor hun har delt et billede af familien i matchende pyjamasser. Selv hunden er iført et hvidt og grønt outfit.

På billedet ser man foruden 65-årige Bruce Willis og 57-årige Demi More også datteren Scout og filminstruktøren Dillon Buss.

Også Demi Moore har delt et billede fra familiens isolation. Her sidder de sammen på gulvet og kigger på gamle billeder.

'Karantæne-holdet... Arbejder på et familiefoto-projekt,' skriver hun. Her er eksmanden dog ikke med på billedet.

Parret blev skilt i 2000 efter 13 års ægteskab, og selvom skilsmissen ikke var let, har Demi Moore tidligere beskrevet, at hun er stolt af, hvordan det hele endte.

»Jeg tror, at Bruce til at starte med frygtede, at jeg ville gøre bruddet svært, og at jeg ville udtrykke min vrede og de andre følelser, jeg havde i forbindelse med ægteskabet, ved at forhindre ham i at være sammen med børnene. Samt at jeg ville bruge de våben, andre skilsmisseforældre bruger. Men det gjorde jeg ikke, og det gjorde han heller ikke,« har hun beskrevet i sin bog 'Inside Out'.

Parret her fotograferet i 1997. Tre år senere blev de skilt.

Heri fortæller hun også, at de faktisk endte med at føle sig mere forbundne som forældre efter skilsmissen.

De to har da også bevaret deres venskab, selvom de begge siden har været gift til anden side. Mens Demi Moore for nuværende er ledig på markedet, er Bruce Willis i dag gift med Emma Heming Willis.

Og da han og hustru i marts 2019 fik deres ægteskabsløfter fornyet, var Demi Moore da også med ved ceremonien.

Ligeledes var Willis-parret med som opbakning, da Demi Moore i september udgav førnævnte 'Inside Out'.