Hollywoodstjernen Bruce Willis datter, Tallulah Willis, har onsdag delt en meget ærlig opdatering om sin fars demenssygdom.

Og det er der en særlig grund til.

Det er nemlig sådan, som familien er. De er åbne omkring, hvad der sker dem.

»Men også, fordi det er vigtigt for os at sprede kendskabet til FTD, fordi der ikke er nok information om det«, fortalte hun følge Skynews, da hun gæstede 'The Drew Barrymore Show'.

Bruce Willis blev i februar diagnosticeret med en meget aggressiv form for demens. Og det emne kom de ind på i talkshowet.

»Hvad der sker med min far? – han har en meget aggressiv kognitiv sygdom – en form for demens, der er meget sjælden,« fortalte hun ifølge Skynews.

Det var i februar i år, at Bruce Willis’ familie meddelte, at den kendte skuespiller var blevet diagnosticeret med frontotemporal demens, der gav ham problemer med blandt andet at tale.

Sygdommen har allerede sat sit tydelige præg på Bruce Willis, men Talullah Willis har fundet måder, som hun kan nyde sin fars selskab på. De sidder nemlig og lytter til musik sammen:

»En virkelig smuk måde for mig at hele mig selv på er ved at være en slags arkæolog, der gennemgå min fars ting, hans verden, hans små nipsting, siger hun.

Hun fortæller, at hendes far fortsat 'er den samme', og at han elsker hende og kan kende hende.