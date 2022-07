Lyt til artiklen

'Booooorn in the USA'.

Sådan lyder en af de mest velkendte sange fra det 72-årige rockikon Bruce Springsteen, og nu passer linjen på hans nyfødte barnebarn.

For Bruce Springsteen er for nylig blevet bedstefar for første gang, da hans 28-årige søn, brandmanden Sam Ryan Springsteen, har fået en datter med sin forlovede.

Det afslører Bruce Springsteens kone, Patti Scialfa, på Instagram.

»Gåtur med babyen. Lily Harper Springsteen,« skriver den nybagte bedstemor til et billede af først sønnike og hans – for offentligheden ukendte – forlovede, der står med en barnevogn, samt et billede af den nyfødte pige stadig iført hospitalsarmbånd.

»Gåtur med babyen. Lily Harper Springsteen,« skriver den nybagte bedstemor til et billede af først sønnike og hans – for offentligheden ukendte – forlovede, der står med en barnevogn, samt et billede af den nyfødte pige stadig iført hospitalsarmbånd.

Det vides endnu ikke, hvornår lille Lily Harper Springsteen kom til verden.

Men sikkert er det, at hun er Bruce Springsteen og Patti Scialfas første barnebarn, og lykønskningerne vælter ind.

Ikke mindst fra musikerparrets kendte venner som guitaristen Tom Morello, skuespillerne Mickey Sumner og Larsen Thompson, model Christy Turlington og filantrop Jill Vedder.

Bruce Springsteen og Patti Scialfa med deres tre børn, til venstre deres ældste søn Evan James Springsteen, og til højre den nybagte far, sønnen Sam Ryan Springsteen og datteren Jessica Rae Springsteen. Her på den røde løber i juni 2018. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Bruce Springsteen og Patti Scialfa med deres tre børn, til venstre deres ældste søn Evan James Springsteen, og til højre den nybagte far, sønnen Sam Ryan Springsteen og datteren Jessica Rae Springsteen. Her på den røde løber i juni 2018. Foto: ANGELA WEISS

Bruce Springsteen og Patti Scialfa har været gift i mere end 30 år og har tre børn sammen – foruden nu også et barnebarn.

Udover 28-årige Sam Ryan Springsteen har parret også den 31-årige søn Evan James Springsteen, der ligesom sine forældre er musiker, og den 30-årige datter Jessica Rae Springsteen, der gør karriere som springrytter.