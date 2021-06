Musikeren Bruce Springsteen genopliver sit Broadway-show 'Springsteen on Broadway'.

Men hvis man vil have en af billetterne til det prisvindende soloshow, skal man være fuldt vaccineret.

Det oplyser Jujamcyn Theathers, der ejer Broadway-teateret St. James, hvor showet skal stå.

Det betyder altså, at publikum skal kunne bevise, at de har fået begge deres stik med en coronavaccine for mindst 14 dage siden for at få lov at overvære det prisvindende show.

Børn under 16 år behøver dog ikke være vaccineret, men skal kunne fremvise en frisk og negativ coronatest, samt være i selskab med en fuldt vaccineret voksen.

Andre forholdsregler for at undgå coronasmitte på Broadway-teatrene er blandt andet, at alle gæster skal udfylde et coronarelateret helbredskema indenfor 24 timer før, showet starter.

Derudover vil gæsterne også få særskilte indgangstider.

Ifølge de seneste tal fra Our World in Data er 42,3 procent af den amerikanske befolkning per nuværende færdigvaccinerede.

På Broadway-teateret St. James genopliver Bruce Springsteen i slutningen af måneden sit prisvindende soloshow 'Springsteen on Broadway'. Som en del af teaterets coronaforholdsregler, skal publikum være færdigvaccineret for at overvære 'The Boss', der deler ud af sit liv og sit musikalske bagkatalog. Foto: CAITLIN OCHS Vis mere På Broadway-teateret St. James genopliver Bruce Springsteen i slutningen af måneden sit prisvindende soloshow 'Springsteen on Broadway'. Som en del af teaterets coronaforholdsregler, skal publikum være færdigvaccineret for at overvære 'The Boss', der deler ud af sit liv og sit musikalske bagkatalog. Foto: CAITLIN OCHS

'Springsteen on Broadway' bliver et af de første shows til at genåbne den ikoniske teatergade i New York – hvor det vil være et generelt krav, at publikum er fuldt vaccineret.

»Jeg elskede at lave 'Springsteen on Broadway' og jeg er begejstret for at være blevet spurgt om at genoplive showet som en del af genåbningen af Broadway,« siger den 71-årige musiker i en officiel udtalelse.

'Springsteen on Broadway' spillede tilbage i 2017 og 2018, hvor Bruce 'The Boss' Springsteen blev belønnet med en særlig Tony Award for det personlige show.

Og nu bliver det altså igen muligt at opleve soloshowet på ikoniske Broadway, når der er premiere 26. juni 2021.

»Mit show er bare mig, guitaren, klaveret, ordene og musikken. En del af showet er talt, en del af det er sunget, det hele sammen er i jagten på mit konstante mål – at kommunikere noget af værdi,« omtaler Bruce Springsteen det genoplivede show på Jujamcyn Theathers hjemmeside.

Hvis man ikke kan komme til New York for at overvære showet, så kan det også ses på amerikansk Netflix.