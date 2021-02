Inden for de kommende uger vil Bruce Springsteen have alle øjne rettet mod sig på en noget anden scene, end den han er vant til at færdes på.

Han skal nemlig i retten og indtage den knapt så flatterende anklagebænk.

Det skriver blandt andre PageSix og TMZ, der beskriver, at superstjernen nu må bøde for en dum beslutning, han traf i efteråret.

Helt konkret valgte den 71-årige musiker 14. november at sætte sig bag rettet – efter han havde drukket alkohol. Og det må han nu bøde for.

Han er således tiltalt for spirituskørsel, vanvidskørsel og for at have indtaget alkohol i et område, hvor dette altså ikke var tilladt.

Overtrædelsen fandt sted i området kaldet Gateway National Recreation Area, som ligger i Sandy Hook i delstaten New Jersey, oplyser en talsperson for National Park Service, der desuden tilføjer:

»Springsteen var samarbejdsvillig under hele forløbet.«

Hverken hovedpersonen selv eller en af hans repræsentanter har foreløbigt udtalt sig om sagen.