I 15 år har den kinesiske fastfood-kæde Real Kung Fu haft det samme logo.

Men står det til Bruce Lees datter, Shannon Lee, skal det være slut. Og kæden skal i øvrigt punge ud.

Logoet, der forestiller en mørkhåret mand i en kung fu-position, ligner til forveksling Bruce Lee.

Men Real Kung Fu har ikke fået lov til at brande sig med den kampsportsudøvende skuespillers billede, lyder det fra Bruce Lee Enterprises, der tager sig af merchandise og eftermæle forbundet med skuespilleren. Det skriver CNA.

Real Kung Fu-kæden har omtrent 600 butikker i Kina. Foto: NOEL CELIS Vis mere Real Kung Fu-kæden har omtrent 600 butikker i Kina. Foto: NOEL CELIS

Shannon Lee er direktør i firmaet, og det er herigennem, hun kræver erstatning fra fastfood-kæden.

I kravet lyder det, at Real Kung Fu skal betale omtrent 200.000.000 kroner i erstatning, stoppe med at bruge logoet og i 90 sammenhængende dage melde ud, at kæden og Bruce Lee ikke har noget med hinanden at gøre.

Real Kung Fu har siden 2004 åbnet mere end 600 restauranter i Kina og vurderes til at være omtrent 4,8 milliarder kroner værd.

Fra kæden lyder meldingen, at logoet er godkendt af de kinesiske myndigheder:

Bruce Lee døde i 1973. Han blev kun 32 år. Han omkom efter at have været ramt af hjerneødem – en tilstand, hvor hjernen hæver op. Vis mere Bruce Lee døde i 1973. Han blev kun 32 år. Han omkom efter at have været ramt af hjerneødem – en tilstand, hvor hjernen hæver op.

'Vi er forvirrede over, at vi bliver sagsøgt så mange år senere. Vi er i færd med at undersøge sagen og gøre en udmelding klar,' lyder responsen på Weibo, der er en kinesisk pendant til Twitter.

Det er ikke første gang, Shannon Lee går en ekstra mil for at bevare faderens eftermæle.

I forbindelse med premieren på Quentin Tarantinos nyeste film, 'Once upon a time in Hollywood', langede hun ud efter instruktøren og filmen.

Hun mente, at filmen, hvori Michael Moh spiller den afdøde stjerne, gjorde hendes far til en karikatur og fik ham til at fremstå som et arrogant røvhul.