Den amerikanske skuespiller Meghan Markle skal giftes med britiske prins Harry 19. maj. En stor del af gæstelisten til brylluppet er dog stadig hemmelig, og nu står hendes halvbror frem og fortæller, at han overraskende nok ikke har fået en invitation. En royal-ekspert spår samtidigt, at den kommende prinsesse skal kæmpe en brav kamp for at få ægteskabet til at holde.

Det skriver det britiske medie Daily Mail.

Thomas Markle Jr., Meghan Markles halvbror, fortæller i et interview i det britiske program 'Sunday Night', at han ikke har modtaget en invitation til det royale bryllup, der afholdes 19. maj.

Han har ikke været klar over, at de ikke er tætte nok til, at han som familiemedlem ikke er inviteret til brylluppet. Det er først 'gået op for ham' efter den manglende invitation.

Han kunne dog godt tænke sig at se hende igen og håber, at han kommer til at være onkel for Meghan Markle og prins Harrys kommende børn.

»Jeg vidste ikke engang, at vi ikke var tætte, så ja, jeg kunne godt tænke mig at se hende igen. Jeg vil gerne give hende et kram og fortælle hende, at jeg er stolt af hende,« siger Thomas Markle Jr. i interviewet.

Meghan Markle har tidligere givet udtryk for, at hun er 'pinlig' over sin familie.

Meghan Markle voksede op i Los Angeles i Californien. Hendes far er en Emmy-vindende 'lysinstruktør', og hendes mor, Doria Raglan, er makeup artist og yoga-lærer.

Thomas Markle Jr. fortæller i interviewet, at hun nok er pinlig over nogle af historierne og beskyldningerne, der har floreret om deres familie.

Blandt andet har Meghan Markles halvsøster udtalt, at den kommende prinsesse har vendt sin familie ryggen, efter hun blev kendt. Det har Meghan Markles stedmoder dog afvist.

Ifølge Thomas Markle Jr. har deres familie altid været 'ødelagt'.

Han mener, at det mere end nogensinde er på tide for alle at sætte deres forskelligheder til side og bare være en familie. Også selvom Markle-familien er meget lille, mener han stadig, de bør holde sammen som familie. For lige meget, hvad Meghan Markle gør, pointerer Thomas Markle Jr., at hendes familie altid vil eksistere.

I interviewet fortæller han også, at faren altid har gjort alt for Meghan Markle, og at det er hans skyld, hun har fået succes i livet, og at han håber, Meghan Markle lader faren følge hende op ad kirkegulvet.

Foto: VICTORIA JONES Foto: VICTORIA JONES

Ekspert i det britiske kongehus, Andrew Morton, fortæller også i interviewet, at han er bange for, ægteskabet ikke vil kunne holde, da det vil kræve meget hårdt arbejde.

Andrew Morton lægger i interviewet vægt på, at både Meghan Markle og prins Harry kommer fra ustabile familier, og at hun tidligere har haft et ægteskab, der varede i to-tre år, før de blev skilt. Og det kan godt være skyld i, at de begge kan have svært ved at få en idyllisk tilværelse sammen, som er stabil.

Eksperten spår desuden også, at de snart vil få børn, da Meghan Markle er 37 år, og prins Harry er 33 år, og han tidligere har udtalt, at han ønsker at stifte familie.

Meghan Markle er en amerikansk skuespillerinde og er bedst kendt fra Netflix-serien 'Suits'. Hun har tidligere været gift med filminstruktøren Trevor Engelson.

Parret blev forlovet i november sidste år, og 19. maj i år skal hun giftes med prins Harry i Windsor Castle.

Indtil videre har gæstelisten til brylluppet været hemmelig, men nogle af de heldige, der har modtaget en invitation, er blandt andet tennisspilleren Serena Williams, folkene bag serien 'Suits', modedesigner Misha Nonoo, realitystjernen Millie Mackintosh, Spice Girls, Ed Sheeran, prins Harrys to ekskærester Cressida Bonas og Chelsy Davy og Elton John.

Ud over dette er 2640 pladser spærret til offentligheden.