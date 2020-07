Efter mindre end et år var gået, valgte 21-årige Brooklyn Beckham at fri til sin kæreste, skuespillerinden Nicola Peltz, som takkede ja til tilbuddet om at leve for evigt side om side med kendissønnen.

Men lige så glade som parret ser ud, lige så lidt positiv er Beckhams ekskæreste, den 30-årige fitness-iværksætter Lexy Panterra, skriver The Sun.

Panterra, som står bag en fitness-kæde samt en patenteret 'Twerk-out'-træningsmetode, hvor man twerker sig sundere, mener, at et ægteskab med den unge Beckham er dødsdømt.

»Det er ikke noget, nogen forventede, og ærligt så er Brooklyn ikke klar til det. Han er meget ung, og han er alt for umoden,« lyder det fra Panterra, som også gør sig som sangerinde.

Brooklyn Beckham ses her med sin far, David Beckham. Foto: NEIL HALL Vis mere Brooklyn Beckham ses her med sin far, David Beckham. Foto: NEIL HALL

»Jeg var meget chokeret og forvirret, da jeg hørte, han var blevet forlovet.«

Hun fortæller desuden til den engelske avis, at hun tydeligt kunne mærke aldersforskellen på de ni år, som der er imellem hende og ekskæresten.

Derfor, siger hun, tog hun aldrig rigtig forholdet alvorligt.

De to mødte hinanden, da hun var på scenen og optræde med den amerikanske rapper Post Malone ved den berømte amerikanske musikfestival Coachella.

Amerikanske Lexy Panterra er blandt andet kendt for sine twerking-evner i USA. Foto: Jean-Baptiste LACROIX Vis mere Amerikanske Lexy Panterra er blandt andet kendt for sine twerking-evner i USA. Foto: Jean-Baptiste LACROIX

Her opsøgte Brooklyn Beckham hende og bad om at få taget et billede med sangerinden, som altså også er kendt for sine twerking-evner.

Hun anede ikke, hvem den unge mand, var. Det gik først op for hende, da hun senere så billedet af hende og Beckham i avisen.

Panterra, der altså ikke er udelt henrykt over forlovelsen, siger desuden, at Brooklyn Beckham ikke helt kan leve op til sin far, fodboldspilleren David Beckham, som hun mener i højere grad er en flot fyr. Desuden slår hun fast, at den unge Beckham farer fra kvinde til kvinde.

»Jeg ved ikke, hvorfor han forelsker sig igen og igen. Der er ingen kontinuitet i hans forhold. Han har en ny pige hver måned, så det er overraskende, at han ville forsøge sådan noget her.«

Nicola Peltz dannede tidligere par med modellen Anwar Hadid, som hun ses med her i 2018. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Nicola Peltz dannede tidligere par med modellen Anwar Hadid, som hun ses med her i 2018. Foto: ANGELA WEISS

Hip hop-artisten Lexy Panterra og fotografen Brooklyn Beckham dannede par i et år, skriver The Sun.

I dag er det dog den 25-årige skuespiller Nicola Peltz, som Beckham er sammen med. Han kalder 'Transformers'-skuespillerinden for sin eneste ene.