Brooklyn Beckham, der er søn af fodboldlegenden David Beckham, har lige så godt styr på damerne, som hans far havde på bolden.

Det viser han for tiden, hvor han lige nu dater den fjerde kvinde på lige så mange måneder i jagten på kærligheden.

Nu er turen kommet til den 24-årige 'Marvel'-skuespiller Nicola Peltz, skriver The Sun.

20-årige Beckham og Peltz er gået offentligt med deres forhold, og det ses blandt andet ved, at skuespilleren efterlader kommentarer på Beckhams Instagram-billeder.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

En anonym kilde har fortalt The Sun, at det går godt mellem de to:

»Brooklyn har allerede mødt hendes familie, og han kommer godt ud af det med hendes bror. De har eksempelvis været til fest sammen,« siger kilden til mediet.

Brooklyn Beckham håber angiveligt, at hans forældre vil være mere åbne overfor Nicola Peltz efter, de har været lidt skeptiske over hans seneste dates.

Rygterne har gået på, at forældrene ikke var helt glade, da han datede Katie Moss' halvsøster, Lottie i hemmelighed.

Foto: CARLO ALLEGRI

David og Victoria Beckham har også været nervøse for, at deres søn var ved at få et dårligt ry, fordi han skiftede pigerne hurtigt ud.

20-årige Beckham har længe ønsket at blive fotograf, men har haft svært ved at slå sit navn fast på den internationale scene.

Ifølge The Sun har han nu fået en gylden mulighed, da han har landet en aftale, der giver ham lov til at deltage i en fotosession med Heidi Klum fra 'America's Next Top Model'.

David og Victoria Beckham har fire børn i alt, hvor Brooklyn Beckham er den ældste.