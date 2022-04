23-årige Brooklyn Beckham og 27-årige Nicola Peltz blev lørdag gift ved et storslået, privat bryllup efter to års forlovelse.

Gæsterne havde dog fået forbud mod at forevige parrets store dag. da stjerneparret havde solgt billedrettighederne fra brylluppet til magasinet Vogue.

Alligevel har gommen selv altså delt en lille snas fra brylluppet med sine mere end 13 millioner Instagram-følgere.

I et af opslagene, der viser ham selv og sin kone, afslører han da også, at han har valgt at tage navneændring i forbindelse med brylluppet.

For selvom det som oftest – traditionen tro – er bruden, der tager gommens navn, har det unge par altså valgt at forene deres navne.

»Hr. og fru. Peltz Beckham,« skriver Brooklyn i Instagram-opslaget efterfulgt af et hjerte. Ligeledes har han ændret sit navn på platformen.

Brooklyn Beckham er søn af designer og tidligere Spice Girl Victoria Beckham og den tidligere fodboldspiller David Beckham.

Nicola Peltz er datter af den amerikanske milliardær Nelson Peltz, der blandt andet ejer fastfoodkæden Wendy's, og den tidligere model Claudia Heffner.