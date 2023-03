Lyt til artiklen

Hun var 11 år, da hun skulle give en 27-årige skuespiller et lidenskabeligt og forførende kys.

Selvom hun vidste, at rollen som børneprostitueret bare var noget, hun skulle lade som om, følte hun, at det var helt forkert.

Hun græd og strittede imod. Medspilleren Keith Carradine forsøgte at hjælpe hende. Teri Shields – hendes mor – stod lige ved siden af og gjorde ingenting.

I dag har den nu 57-årige Brooke Shields svært ved at forklare sine egne teenagedøtre, hvorfor hun lod det ske.

The dark secret behind the brilliant Hollywood career of @BrookeShields. SUNDAY on #60Mins, the screen icon is ready to tell all. pic.twitter.com/kpeZUs24fP — 60 Minutes Australia (@60Mins) March 23, 2023

»Det var … det var svært for mig ikke at kunne retfærdiggøre min mor over for dem, men da de spurgte, tænkte jeg: 'Åh Gud, det må jeg indrømme.' Men jeg ved ikke, hvorfor hun syntes, det var i orden.'

Brooke Shields blev verdensberømt i 80'er filmhittet 'Den blå lagune'. Senere var hun kortvarigt gift med tennisstjernen André Agassi og gode venner med store navne som eksempelvis Michael Jackson.

Nu afslører den amerikanske skuespiller, hvordan det i virkeligheden var at begynde karrieren som barnestjerne med en alkoholisk mor i baggrunden, der tilsyneladende ikke skyede nogle midler for at få sin datter frem i rampelyset.

I dokumentaren 'Pretty Baby' taler Brooke Shields med sine døtre Rowan på 19 år og Grier på 16 om scenen i filmen fra 1978, som også hedder 'Pretty Baby'.

En scene, som hun også fortæller om i et nyt interview med The Times.

»Jeg mener, jeg kunne have sagt (til døtrene, red.): 'Åh, det var dengang, eller 'Åh, det var kunst.' Men jeg ved ikke, hvorfor hun (moderen, red.) syntes, at det var i orden. Jeg ved det ikke.«

Selv den dag i dag har hun svært ved at tænke på episoden som en voksen, og da hun genkalder sig mindet, bryder hun sammen i gråd.

I dokumentaren kalder datteren Rowan filmen for »børneporno,« og vil vide, om Brooke Shields ville have ladet sine egen døtre gøre noget lignende.

Brooke Shields fotograferet med sin mor, Teri Shields, i 1982. (Arkivfoto) Foto: Max Nash Vis mere Brooke Shields fotograferet med sin mor, Teri Shields, i 1982. (Arkivfoto) Foto: Max Nash

Et spørgsmål, hun besvarer benægtende, men hun græder.

Indtil nu har Brooke Shields afvist at bebrejde sin afdøde mor, at hun eksempelvis lod sin datter posere nøgen i Playboy i en alder af 10. I dag tager hun derimod stærkt afstand fra sin mors handlinger.

Teri Shields døde af alkoholisme i 2012.