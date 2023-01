Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I sin nye dokumentarfilm, 'Pretty Baby' afslører Brooke Shields, at hun som 22-årig blev udsat for et seksuelt overgreb.

Det skulle være sket kort tid efter, hun i 1987 havde færdiggjort sin uddannelse på Princeton University og agtede at vende tilbage til Hollywood.

Brooke Shields beskriver ifølge Entertainment Weekly i dokumentaren, at hun spiste middag med en mand hun kendte for at drøfte potentielle projekter, hvorefter den uidentificerede mand skulle have overbevist hende om at komme op på hans hotelværelse, hvor han lovede at ringe efter en taxa til hende.

»Jeg går op på hotelværelset, og han forsvinder et stykke tid,« fortæller skuespillerinden.

Da manden vendte tilbage til værelset var han nøgen – og med ét sprang han på Brooke Shields.



Som var det wrestling, forklarer hun.

»Jeg var bange for, at jeg ville blive kvalt eller noget, så jeg kæmpede ikke så meget. Det gjorde jeg ikke. Jeg frøs bare fuldstændig,« fortæller den i dag 57-årige skuespillerinde og fortsætter:

»Jeg troede, at et 'Nej' burde have været nok, og jeg tænkte bare: 'Hold dig i live og kom ud', og jeg lukkede det bare ude.«

Brooke Shields forklarer desuden, hvordan hun ikke bearbejdede voldtægten i lang tid, og at hun bebrejdede sig selv.

»Jeg troede på en eller anden måde, at jeg gav nogle signaler, der blev modtaget forkert. Jeg drak vin til aftensmaden. Jeg gik op på værelset. Jeg var bare så tillidsfuld.«

Flere år efter skrev 'The Blue Lagoon'-stjernen et brev til sin overgrebsmand, hvor hun konfronterede ham med, hvad han havde gjort – men hun fik aldrig noget svar.