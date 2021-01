Millionerne fosser ud, og det er både ‘smertefuldt’ og ‘rædselsfuldt’ – men også ‘nødvendigt.’

Sådan lyder det fra den populære tv-kok og musiker James Price, efter at han må sande, at hans restauranter vil være lukkede i flere uger endnu efter statsministerens udmelding torsdag aften.

Sammen med sin bror, Adam Price, ejer James Price seks restauranter. Og de har bestemt kunne mærke nedlukningen – både følelsesmæssigt og økonomisk.

»Det er i sådan en grad et hjertebarn. Det er jo noget, vi elsker højt, og som vi har lagt meget kærlighed i, så det smerter at se, at der skal være lukket,« siger James Price og tilføjer:

Hver eneste måned taber vi flere hundreder tusinder kroner Mads Hylleholt Bøttger, adm. direktør og medejer af Brdr. Price

»Men samtidig må man jo bare sige, at konsekvenserne af, at det ikke skal være sådan er jo så uoverskuelige og forfærdelige, så det kan man jo heller ikke leve med.«

Men konsekvenserne for brødrene Prices restauranter er efterhånden også ret store, efter at regeringen endnu engang lukkede landets restauranter i december.

Det fortæller Mads Hylleholt Bøttger, der er administrerende direktør og medejer af Brdr. Price.

»Det er klart, at vi taber penge hver eneste dag, hvor vi har lukket. Hver eneste måned taber vi flere hundreder tusinder kroner,« siger han.

James og Adam Price har seks restauranter. Foto: NIels Ahlmann Olesen Vis mere James og Adam Price har seks restauranter. Foto: NIels Ahlmann Olesen

Selvom restauranterne har fået hjælpepakker, så dækker de kun nogle af de faste udgifter og en del af medarbejdernes løn, forklarer han.

Allerede nu ved han derfor, at der vil være et stort underskud i det næste årsregnskab:

»Det er jo klart, at vi kommer til at stå med et kæmpe underskud. Bare sidste år tabte vi et rigtig stort millionbeløb. Særligt nedlukningen i december kostede rigtig dyrt. Der plejer vi normalt at hente omkring 25 procent af vores omsætning, så de næste 4-5 års forhåbentlig sunde drift kommer til at dække det underskud, som den her krise har givet,« siger han og tilføjer, at Brdr. Price-restauranterne heldigvis har et godt samarbejde med deres bank.

Selvom økonomien knaser, så er James Price ikke overrasket over den forlængede nedlukning:

James Price er også kapelmester og mistede en del af sin indtjening, da Cirkusrevyen blev aflyst. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere James Price er også kapelmester og mistede en del af sin indtjening, da Cirkusrevyen blev aflyst. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det vidste vi jo allerede, for de har jo råbt og skreget om den engelske variant, der først ville toppe i midten af februar. Så at begynde at genåbne den 8. februar giver ikke meget mening,« siger han.

Coronanedlukningen har også ramt James Price på hans andet erhverv som musiker. Blandt andet fordi Cirkusrevyen, hvor han har været kapelmester i 20 år, sidste år blev aflyst.

»Det er jo i princippet det, jeg lever af, så det var ikke særlig morsomt,« siger han og tilføjer, at han dog alligevel mener, at en nedlukning er den rigtige løsning:

»Corona er en farlig fætter, og vi bliver nødt til at bekæmpe den med alt, hvad vi kan. Så selv om vi alle er trætte af det her og er ved at kaste op, så skal vi altså holde ud,« siger han.