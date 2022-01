Det er endegyldigt slut med de diner-inspirerede burgere hos brødrene Prices spisestedi Lyngby.

»Vi bygger om og åbner med et tilpasset koncept,« som det står på en seddel i et vindue.

Her fremgår det videre, hvad der har fremprovokeret den beslutning for spisestedet, der derfor i øjeblikket er lukket: »Coronakrisen har fået forandringens vinde til at blæse.«

Over for SN.dk bekræfter James Price, at man i lighed med mange andre steder i branchen har været hårdt ramt økonomisk af nedlukningerne, mens det også har betydet, at det har været svært at tiltrække personale.

Det var noget, han allerede over for B.T. satte ord på for et år siden, da der var lukket i en længere periode.

»Det er i sådan en grad et hjertebarn. Det er jo noget, vi elsker højt, og som vi har lagt meget kærlighed i, så det smerter at se, at der skal være lukket,« sagde James Price, hvor direktør og medejer i Brdr. Price-konceptet, Mads Hylleholt Bøttger, samtidig fortalte, at man hver dag tabte »flere hundreder tusinder kroner«.

I forhold til den nu lukkede restaurant i Lyngby har James Price sammen med broren Adam også set på udbud og efterspørgsel i området.

»Der er mange tilbud i Lyngby, der går i retning af cafémad og burgere. Det, vi måske skulle gøre, var at lave en restaurant. Det, vi arbejder på nu, er bistrokøkkenet med familieklassikerne som boeuf stroganoff, gode fritter og ribeye af kødkvæg,« siger James Price til mediet.

James Price fortæller videre, at brødrene endnu ikke vil lægge sig fast på en specifik åbningsdato, men at det bliver en gang i marts.

På Brdr-price.dk bliver man heller ikke meget klogere i forhold til, hvornår restauranten igen lader gæster sidde ved bordene. Her fremgår det både, at Lyngby-filialen »genåbner i januar 2022«, og at den »åbner 1. marts 2022«.

James og Adam Price har i alt seks spisesteder i Danmark.