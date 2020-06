»Han kan ikke rigtig bevæge sig. Så svækket er han.«

Ordene er Amanda Kloots', der er gift med Broadway-skuespilleren Nick Cordero, og vedrører sin mands nuværende helbred.

Nick Cordero har i mere end to måneder været indlagt og ligget i respirator som følge af komplikationer med coronavirus. Og da Amanda Kloots onsdag fortalte offentligheden, hvordan hendes mand har det, var det desværre ikke med godt nyt.

»Han kigger op, han kigger ned. Han kigger til venstre, han kigger til højre. Og så svarer han ja ved at kigge op, og nej ved at kigge ned,« forklarede Kloots blandt andet ifølge CNN.

Amanda Kloots med sin dødssyge mand, skuespilleren Nick Cordero. Vis mere Amanda Kloots med sin dødssyge mand, skuespilleren Nick Cordero.

Hun fortalte videre, at Nick Cordero har tabt 30 kilo som følge af indlæggelsen, hvorfor hun beskriver hans muskler som 'forsvindende'.

'Han skal formentlig være i et rehabiliteringscenter i et år, før han kan komme hjem. Lægerne siger, at hver uge på intensiv er en måned i et rehabiliteringscenter.'

For lige knap to uger siden var Amanda Kloots også aktiv på Instagram, da hun forklarede sine følgere, at hun havde fået besked på at sige farvel til sin mand.

'Jeg er blevet bedt om at sige farvel. At det vil kræve et mirakel for, at han vil overleve,' skrev hun blandt andet.

Det har omvendt ikke forhindret Amanda Kloots i at bevare håbet - gennem hele forløbet. Og samme optimisme bevarer hun fortsat.

'Men jeg giver ikke op. Han er fortsat hos os - på trods af de dårlige udsigter. Og han har det lidt bedre.'

Nick Cordero blev indlagt den 31. marts i Los Angeles og har undervejs været i koma og tæt på at miste livet. I midten af april fik han amputeret sit ben.

Den 41-årige skuespiller er særligt kendt fra sin på Broadway. Her har han spillet med i musicals som 'The Toxic Avenger', 'Rock of Ages' samt 'Bullets over Broadway'. For sidstnævnte var han nomineret til en Tony Award og Drama Desk Award - begge for sit skuespilarbejde.