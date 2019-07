Den 77-årige danselærer og dommer i 'Vild med dans' Britt Bendixen kan desværre ikke være med til at underholde danskernen hver fredag aften, når programmet løber over skærmen.

Hun skal nemlig have udført en bypassoperation, og det betyder, at hun må holde en pause.

»Jeg kan desværre ikke være med i 'Vild med dans', fordi jeg skal have lavet en bypassoperation,« siger Britt Bendixen til TV 2 og uddyber:

»Jeg vidste ikke, at der var noget galt med mit hjerte, da jeg sagde ja til endnu en sæson. For så havde jeg ikke sagt ja. Det er blevet opdaget inden for den seneste tid.«

Bendixen har været en fast del af dommerpanelet siden 2005, og derfor bliver det også svært at erstatte hende, indrømmer redaktør Thomas Richardt Strøbech.

»Britt Bendixen er jo ikke en dame, man bare lige erstatter. Hun er indbegrebet af 'Vild med dans', så nu skal vi bruge noget tid på at finde ud af, hvad der så skal ske til efteråret,« siger han.

»Det er på alle måder den ærgerligste besked, jeg har fået længe. Britts helbred er naturligvis det vigtigste lige nu, og jeg håber, hun får ro til at komme flot og hurtigt på benene igen.«

Han lægger vægt på, at den garvede dommer vil blive savnet både foran og bag kameraet.

Dommerpanelet i år består som sædvanligt af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Jens Werner.

