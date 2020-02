Britt Bendixen er så meget på højkant efter en omfattende hjerteoperation, som hun gennemgik i juli sidste år, at hun gerne nupper en sæson mere som dommer i 'Vild med dans'.

Da B.T. møder hende til premieren på Vild med dans - the musical, fortæller hun dog, at hun endnu ikke ved, om hun bliver spurgt.

»De (holdet bag 'Vild med dans', red.) holder det som en stor hemmelighed. De holder kortene meget tæt til kroppen, så jeg går og er spændt,« siger hun og tilføjer:

»Jeg vil gerne være dommer et år til, men det er ikke liv og død. Jeg er lykkelig over, at jeg er blevet rask. Jeg har det godt.«

Det var den 21. juli 2019 - altså syv måneder siden - at Britt Bendixen fik udført en bypassoperation på grund af dårligt hjerte. Det var dog ikke til at spore, da hun talte med pressen til musicalpremieren lørdag aften.

Selv siger den 77-årige danseekspert da også, at hun er kommet sig over operationen på rekordtid.

»Jeg er så glad for, det går så godt, og jeg er kommet over den operation meget hurtigt. Jeg får meget ros af lægerne - også over, at jeg holdte op med at ryge med det samme.«

Hun fortæller desuden, at hun er så frisk, at hun er begyndt at arbejde igen - både med holdundervisning og undervisning af enedansere.

Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Jens Werner er også dommere i 'Vild Med Dans'. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm og Jens Werner er også dommere i 'Vild Med Dans'. Foto: Martin Sylvest Andersen

Bypassoperationen betød, at Britt Bendixen ikke kunne være dommer i sidste års udgave af 'Vild med dans'. I stedet trådte dansekollegaen, Marianne Eihilt til - en opgave, som den 77-årige danser mener, hun klarede rigtig godt.

»Hun var god. Altså hun var jo skøn. Marianne er dygtig, og vi holder meget af hinanden,« siger hun og påpeger, at den 45-årige danser også er markant yngre.

»Derfor forstår jeg også godt, hvis de (holdet bag 'Vild med dans', red.) tænker, vi kan ikke bytte rundt fra den ene til den anden. Vi tager Marianne, hun er meget yngre, så hun kan holde mange år endnu,« siger Britt Bendixen.

Selvom hun synes, det er en fest at være dommer i 'Vild med dans', sammen med hendes gode venner, ville hun altså være indforstået med, at programmet vælger at beholde Marianne Eihilt i dommerstolen i den kommende sæson i stedet for hende.

Marianne Eihilt var selv professionel danser i 'Vild Med Dans', inden hun blev dommer. Her ses hun med Tommy Kentener, som hun dansede med i 2011. Foto: Camilla Rønde Vis mere Marianne Eihilt var selv professionel danser i 'Vild Med Dans', inden hun blev dommer. Her ses hun med Tommy Kentener, som hun dansede med i 2011. Foto: Camilla Rønde

»Jeg vil være irriteret en dags tid eller sådan noget, og så vil det gå over,« siger hun og griner.

'Vild med dans' blev sendt for første gang i 2005.

Dengang var Britt Bendixen også med, hvilket hun har været lige siden gennem 15. sæsoner.

Den seneste sæson af 'Vild med dans' - sæson 16 - blev vundet af skuespiller Jakob Fauerby og danser Silas Holst.