Britt Bendixen er klar på en sidste tørn som ‘Vild med Dans’-dommer efter operation.

Sådan lyder meldingen fra Britt Bendixen. Det fortæller hun i et interview med Ugebladet Søndag.

»Nu havde jeg tænkt, at jeg skulle lave en sidste brillant sæson og bidrage med al min viden, en masse anekdoter og i det hele taget være fantastisk for sidste gang, og så bliver jeg dødssyg. Det blev jeg rigtig ked af, så hvis jeg har det, som jeg har det nu, og hvis jeg overhovedet bliver spurgt igen, så siger jeg ja. Nu må vi se,« siger hun til mediet.

Den garvede dansedommer understreger, at hun ikke betragter det som en selvfølge at blive spurgt.

Britt Bendixen har selv været at finde på dansegulvet i 'Vild med Dans'. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Britt Bendixen er nemlig imponeret over Marianne Eihilts, som overtog Bendixens ‘Vild med Dans-sæde’, dommerevner.

Derfor bliver hun ikke ked af det, hvis det populære danseprogram fortsætter med Eihilt som dommer.

'Vild med Dans' kørte over skærmen for første gang i 2005.

Dengang var Britt Bendixen også med, hvilket hun har været lige siden gennem 15. sæsoner.

Britt Bendixen som en del af dommerpanelet med sine velkendte briller i håret. Foto: Martin Sylvest Andersen

Af den grund var det en kedelig og ærgerlig nyhed, da Britt Bendixen måtte melde fra til sæson 16 grundet en hjerteoperation.

»Min dobbelte bypass-operation er nu vel overstået, og alt er gået lige efter bogen.«

»Det er en stor operation, og det har været en voldsom omgang, men jeg får det bedre og bedre for hver dag, der går, så jeg forventer igen at kunne danse fandango om godt og vel to måneder,« sagde Britt Bendixen til B.T. i august sidste år.

Sæson 16 af 'Vild med Dans' blev vundet af skuespiller Jakob Fauerby og danser Silas Holst.